R'bonney Gabriel de Estados Unidos es la ganadora de Miss Universo 2023

La competencia de Miss Universo fue trasmitido desde el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de Nueva Orleans, donde más de 80 mujeres de todo el mundo compitieron por el codiciado título de Miss Universo. Y cuando se tabularon las papeletas, el título de la 71ª Miss Universo fue para Miss USA R'bonney Gabriel .

Después de una competencia, que contó con categorías como entrevistas, vestido de noche, trajes de baño e impacto en la comunidad, fue coronada por la 70ª Miss Universo, Harnaaz Sandhu .

¿Quién ganó Miss Universo esta noche?

ÚLTIMA HORA | Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel se coronó como Miss Universo 2022: La venezolana Amanda Dudamel quedó como primera finalista (Detalles). https://t.co/qNGDKkhy4u pic.twitter.com/j1lsK3yZJk — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 15, 2023

La ganadora de Miss Universo fue Miss EE. UU. R'Bonney Gabriel, una diseñadora de moda de Houston, Texas, de 28 años, que condujo cuatro horas hasta el certamen desde su casa.

Gabriel, la primer filipina estadounidense en ganar el título de Miss USA, es diseñadora de moda, modelo e instructor de costura. Graduada de la Universidad del Norte de Texas con una licenciatura en Diseño de Moda con mención en Fibras, es directora ejecutiva de su propia línea de ropa sostenible. Su plataforma es “para que las mujeres y las niñas se vean a sí mismas en ella y se sientan inspiradas para conquistar sus metas al reconocer quiénes son”.

Cuando llegó al Top 5, se le preguntó a Gabriel: "Miss Universo recientemente hizo un cambio inclusivo que permite a las madres y mujeres casadas competir en el próximo certamen. ¿Qué otro cambio te gustaría ver y por qué?"

La respuesta que la llevó al Top 3 fue: "Para mí, me gustaría ver un aumento de edad porque tengo 28 años. Y esa es la edad más avanzada para competir. Creo que es algo hermoso. Mi cita favorita es '¿Si no es ahora, entonces cuando?' Porque como mujer, creo que la edad no nos define. No es mañana, no es ayer, pero es ahora. El momento es ahora".

MISS USA GANA MISS UNIVERSO

La filipino-estadounidense Miss USA R'Bonney Gabriel, consultora de moda de Houston, Texas, ha sido coronada Miss Universo 2022. pic.twitter.com/SgA2BqRmLf — Texcoco on line (@TexcocoOn) January 15, 2023

Su respuesta ganadora que la ayudó a hacerse con el título fue: " Lo usaría para ser una líder transformadora. Como diseñadora muy apasionada, he estado cosiendo durante 13 años, uso la moda como una fuerza para el bien. En mi industria, Estoy reduciendo la contaminación a través de materiales reciclados cuando hago mi ropa. Doy clases de costura a mujeres que han sobrevivido a la trata de personas y la violencia doméstica.

Los lugares quedaron de la siguiente manera, el tercer sitio fue para Andreina Martinez Founier, Miss Universe República Dominicana 2022 mientras que el segundo lugar Amanda Dudamel, Miss Universe Venezuela 2022 y el lugar de honor fue para R’Bonney Gabriel, Miss Universe USA.

