Ramadán 2021: 9 interesantes preguntas sobre el mes sagrado musulmán

Este 2021 la celebración sagrada musulmana Ramadán comienza el lunes 12 de abril y este año apesar de la pandemia mundial más de 1.600 millones de musulmanes la observarán de alguna manera.

Lo que significa que es muy probable que un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, el maestro de su hijo o usted como musulmán celebré, ayuné y haga todo tipo de actividades que son exclusivas del mes sagrado.

Estas son las preguntas sobre el ramadán más interesantes.

Pero muchos se preguntan ¿Qué es el Ramadán exactamente? o ¿Qué pasa con el ayuno? Hoy La Verdad Noticias tiene las 9 preguntas que nadie se atreve a hacer de esta celebración musulmana.

¿De qué se trata realmente el Ramadán?

La Mezquita lugar donde miles de musulmanes se reúnen en el ramadán.

El Ramadán es el mes más sagrado del año para los musulmanes. Según los informes, el profeta Mahoma dijo: "Cuando comienza el mes de Ramadán, se abren las puertas del cielo, se cierran las puertas del infierno y se encadena a los demonios".

Los musulmanes creen que fue durante este mes que Dios reveló los primeros versículos del Corán, el texto sagrado del Islam, a Mahoma, en una noche conocida como "La Noche del Poder".

Durante todo el mes de Ramadán, los musulmanes ayunan todos los días desde el amanecer hasta el atardecer.

Están destinados a ser un tiempo de disciplina espiritual, de profunda contemplación de la relación de uno con Dios, oración adicional, mayor caridad y generosidad, y un estudio intenso del Corán.

Pero si eso hace que suene muy serio y aburrido, en realidad no lo es. Es un momento de celebración y alegría, para pasarlo con sus seres queridos.

Al final del Ramadán también hay una gran celebración de tres días llamada Eid al-Fitr, o el Festival de la Ruptura del Ayuno.

Es algo así como la versión musulmana de la Navidad, en el sentido de que es una fiesta religiosa en la que todos se reúnen para grandes comidas con familiares y amigos, intercambian regalos y, en general, se divierten.

Por supuesto, la pandemia de Covid-19 ha hecho que muchos de los aspectos más sociales del Ramadán sean mucho más difíciles de realizar de forma segura, dadas las restricciones de viaje y la necesidad de mantener el distanciamiento social y evitar grandes reuniones.

A pesar de las restricciones los líderes de la comunidad musulmana son conscientes de esto y han proporcionado una guía detallada sobre cómo tener un Ramadán feliz y satisfactorio mientras se aseguran de que todos estén seguros.

¿Cómo funciona el ayuno durante el Ramadán?

Después del ayuno los musulmanes pueden abastecerse de comida.

El ayuno durante el Ramadán es uno de los cinco pilares, o deberes, del Islam, junto con el testimonio de fe, oración, donaciones caritativas y peregrinaje a La Meca.

Todos los musulmanes están obligados a participar todos los años, aunque hay dispensas especiales para quienes están enfermos, embarazadas o amamantando, menstruando o viajando, y para los niños pequeños y los ancianos.

La práctica del ayuno tiene varios propósitos espirituales y sociales: recordarle su fragilidad humana y su dependencia de Dios para su sustento, mostrarle lo que se siente tener hambre y sed para que sienta compasión y el deber de ayudar a los pobres y necesitados.

También para reducir las distracciones en la vida para que pueda enfocarse más claramente en su relación con Dios.

Durante el Ramadán, los musulmanes se abstienen de comer alimentos, beber líquidos, fumar cigarrillos y participar en cualquier actividad sexual, desde el amanecer hasta el atardecer.

Eso incluye tomar medicamentos, incluso si se traga una pastilla seca, sin beber agua. También está prohibido masticar chicle. Hacer cualquiera de esas cosas "invalida" su ayuno del día, y simplemente comienza de nuevo al día siguiente.

Para compensar los días que no ayunó, puede ayunar más adelante en el año (ya sea de una vez o un día aquí y allá o proporcionar una comida a una persona necesitada por cada día que se perdió.

También se supone que los musulmanes deben tratar de frenar los pensamientos y emociones negativos como los celos y la ira, e incluso cosas menores como decir palabrotas, quejarse y chismorrear, durante el mes.

Algunas personas también pueden optar por renunciar o limitar actividades como escuchar música y ver televisión, a menudo a favor de escuchar recitaciones del Corán.

¿Cómo es un día típico durante el Ramadán?

Una familia musulmana se reúne en la mesa para la comida iftar después del atardecer.

Durante el Ramadán, los musulmanes se despiertan mucho antes del amanecer para comer la primera comida del día, que debe durar hasta el atardecer.

Esto significa comer muchos alimentos ricos en proteínas y beber la mayor cantidad de agua posible hasta el amanecer, después de lo cual no se puede comer ni beber nada.

Al amanecer, realizamos la oración de la mañana. Como por lo general todavía es bastante temprano, muchos se vuelven a dormir un poco antes de volver a despertarse para prepararse para el día.

Se supone que los musulmanes no deben evitar el trabajo o la escuela o cualquier otra tarea normal durante el día solo porque ayunamos. En muchos países musulmanes, sin embargo, las empresas y las escuelas pueden reducir su horario durante el día o cerrar por completo.

En su mayor parte, los musulmanes realizan sus actividades diarias como lo haríamos normalmente, a pesar de no poder comer ni beber nada en todo el día.

Cuando finalmente se hace la llamada a la oración de la tarde, rompemos el ayuno del día con una comida ligera, en realidad más un refrigerio, llamado iftar (literalmente "desayuno"), antes de realizar la oración de la tarde.

Mucha gente también va a la Mezquita para la oración de la tarde, seguida de una oración especial que solo se recita durante el Ramadán.

Esto suele ir seguido de una comida más abundante un poco más tarde en la noche, que a menudo se comparte con familiares y amigos en la casa de los demás durante todo el mes. Luego se va a la cama para dormir unas horas antes de que sea hora de despertarse y empezar de nuevo.

A pesar de las dificultades del ayuno durante todo un mes, la mayoría de los musulmanes en realidad esperan con ansias el Ramadán y están un poco tristes cuando termina.

Hay algo realmente importante en saber y es que decenas de millones de musulmanes en todo el mundo están experimentando los mismos dolores de hambre, boca seca y mareos.

¿Se pierde peso durante el Ramadán?

El ayuno puede resultar lo contrario para bajar de peso.

Algunos de ustedes pueden estar pensando, "¡Vaya, suena como una excelente manera de perder peso. Pero, de hecho, el Ramadán es conocido por provocar a menudo aumento de peso.

Esto se debe a que comer comidas abundantes muy temprano en la mañana y tarde en la noche con un largo período de baja actividad que bordea el letargo en el medio puede causar estragos en su metabolismo. Pero si tiene cuidado, puede evitar aumentar de peso y, de hecho, puede perder algunos kilos.

Un metaanálisis de estudios científicos sobre los efectos del ayuno del Ramadán en el peso corporal encontró que ocho cambios durante el Ramadán fueron relativamente pequeños y en su mayoría se invirtieron después del Ramadán.

El Ramadán brinda una oportunidad para perder peso, pero son necesarias modificaciones estructuradas y consistentes en el estilo de vida para lograr una pérdida de peso duradera".

Así que, al igual que con cualquier otro plan de dieta extrema, puede perder algunos kilos, pero a menos que realmente haga "modificaciones estructuradas y consistentes en su estilo de vida", probablemente no verá resultados importantes y duraderos.

¿Por qué cambian las fechas del Ramadán todos los años?

Los musulmanes se basaban de la luna para elegir las fechas.

Para asuntos religiosos, los musulmanes siguen un calendario lunar, es decir, uno basado en las fases de la luna, cuyos 12 meses suman aproximadamente 354 días.

Eso es 11 días menos que los 365 días del calendario gregoriano estándar. Por lo tanto, el calendario lunar islámico retrocede aproximadamente 11 días cada año en relación con el calendario gregoriano regular.

Eso significa que el primer día del mes de Ramadán, que es el noveno mes del calendario lunar islámico, retrocede unos 11 días cada año. Esto tiene un gran impacto en cómo las personas experimentan el Ramadán año tras año.

Cuando cae el Ramadán en invierno, es mucho más fácil ayunar: los días son más cortos, lo que significa que no tienes que ayunar tanto y hace más frío, por lo que no poder beber agua todo el día no es tan importante.

Por el contrario, cuando cae el Ramadán en verano, el ayuno puede ser brutal. En muchos países musulmanes de Oriente Medio y África, las temperaturas de verano pueden alcanzar niveles normalmente reservados para las entrañas más profundas del infierno.

En algunos países del norte de Europa como Islandia, Noruega y Suecia donde sí, hay musulmanes, el ayuno puede durar una media de 20 horas o más en verano.

Y en algunos lugares por encima del Círculo Polar Ártico, el sol nunca se pone en el verano. En estos casos, las autoridades religiosas musulmanas han decretado que los musulmanes pueden ayunar junto con el país musulmán más cercano o ayunar junto con La Meca, Arabia Saudita.

¿Por qué hay confusión todos los años sobre el día que comienza el Ramadán?

Existen muchas confusiones con las fechas exactas del ramadán.

Hay una razón por la que "fecha de inicio del Ramadán" es una de las frases más buscadas todos los años.

Eso es porque los musulmanes de todo el mundo no saben exactamente cuándo se supone que comenzará el Ramadán.

Si lo busca en Google, verá que hay una pequeña exención de responsabilidad debajo de la respuesta de Google que dice "Las fechas pueden variar":

Eso también tiene que ver con la luna, así como con los desacuerdos sobre ciencia, historia y tradición, además de un poco de rivalidad geopolítica.

El comienzo de cada nuevo mes en el calendario islámico comienza en la luna nueva. Lo que significa que el mes de Ramadán comienza con la luna nueva.

Si ha pasado un tiempo desde tu clase de astronomía en la escuela secundaria, aquí tienes un recordatorio de cómo se ven las fases de la luna:

En la época de Mahoma, en la Arabia del siglo VI, los cálculos astronómicos no eran tan precisos como lo son hoy, por lo que la gente se basó en lo que podía ver a simple vista.

Dado que la luna nueva no es realmente muy visible en el cielo nocturno, los musulmanes tradicionalmente esperaban para comenzar a ayunar hasta que la pequeña franja de la luna creciente se hacía visible.

Incluso hay un dicho atribuido al profeta Mahoma sobre esperar para comenzar el ayuno hasta que vea la media luna.

Sin embargo, este método era un poco complicado, ya que cosas como las nubes o simplemente la dificultad de detectar la luna en algunos lugares a menudo llevaban a que diferentes grupos comenzaran su ayuno en días separados, incluso dentro del mismo país.

Cada comunidad, aldea o incluso mezquita dentro de la aldea podría enviar a su propio hombre a buscar la media luna, con grupos rivales discutiendo sobre si el otro tipo realmente la vio.

Hoy, sin embargo, existen cálculos científicos precisos que nos dicen exactamente cuándo comienza la luna nueva, y no necesitamos esperar hasta que alguien vea una pequeña media luna en el cielo.

Otros argumentan que el Islam tiene una fuerte tradición de razón, conocimiento y ciencia, y que si Mohammed estuviera presente hoy, elegiría los cálculos científicos más precisos en lugar de enviar al hombre a la mezquita con la mejor vista afuera para entrecerrar los ojos por la noche.

Para hacer las cosas aún más divertidas, algunos argumentan que todo el mundo debería seguir los decretos oficiales de avistamiento de la luna de Arabia Saudita, el lugar de nacimiento del Islam y la ubicación de sus lugares más sagrados.

Pero no todos piensan que es una idea tan buena, especialmente países rivales como Pakistán e Irán, que se resisten a la idea de tratar a Arabia Saudita como la máxima autoridad en todo lo que tenga que ver con el Islam.

Todo esto significa que cada año, los musulmanes de todo el mundo experimentan la deliciosa locura de las "luchas de avistamiento de la luna". Es una característica tan familiar del Ramadán que incluso hay memes al respecto.

¿Hay diferencias en la forma en que los musulmanes sunitas y los musulmanes chiítas observan el Ramadán?

La tumba del Imam Ali en Najaf, Irak.

En su mayor parte, no. Tanto los musulmanes sunitas como los chiítas ayunan durante el Ramadán.

Pero hay algunas diferencias menores, por ejemplo, los sunitas rompen su ayuno diario al atardecer, cuando el sol ya no es visible en el horizonte, mientras que los chiítas esperan hasta que el enrojecimiento del sol poniente haya desaparecido por completo y el cielo está totalmente oscuro.

Los chiítas también celebran un día festivo adicional dentro del mes de Ramadán que los sunitas no celebran.

Durante tres días, los días 19, 20 y 21 de Ramadán, los chiítas conmemoran el martirio de Ali ibn Abi Talib, primo y yerno del profeta Mahoma, quien fue el venerado cuarto califa del Islam sunita y el primero. imán "legítimo" líder del Islam chiíta.

Ali fue asesinado en las feroces guerras civiles que estallaron tras la muerte de Mohammed sobre quién debería liderar la comunidad musulmana en su lugar.

El día 19 del mes de Ramadán, mientras Ali estaba adorando en una mezquita en Kufa, Irak, un asesino de un grupo de rebeldes que se oponían a su liderazgo lo golpeó fatalmente con una espada envenenada.

Ali murió dos días después. Ali fue una figura enormemente importante en el Islam chiíta. Su tumba en la cercana Nayaf, Irak, es el tercer lugar más sagrado del Islam chiíta, y millones de chiitas peregrinan allí todos los años.

Aunque los sunitas veneran a Ali como uno de los cuatro califas "correctamente guiados" que gobernaron después de la muerte de Mahoma, no conmemoran su muerte ni peregrinan a su tumba.

¿Qué puedo hacer para ser respetuoso con personas musulmanas durante el Ramadán?

Desea un feliz ramadán a tus amigos musulmanes.

En algunos países musulmanes, es un delito comer y beber en público durante el día del mes de Ramadán, incluso si no eres musulmán.

Por supuesto, este no es el caso en los Estados Unidos, donde disfrutamos de libertad y libertad de religión.

La mayoría de los musulmanes estadounidenses, no esperan que los no musulmanes que nos rodean cambien radicalmente su comportamiento para adaptarse a nuestro ayuno religioso durante el Ramadán.

Dicho todo esto, hay cosas que puede hacer y no hacer para facilitar un poco las cosas a los amigos o colegas que ayunan durante el Ramadán.

Si comparte una oficina con alguien que ayuna, tal vez coma su deliciosa y jugosa hamburguesa con queso en la sala de descanso de la oficina en lugar de en su escritorio, donde sus pobres y sufrientes compañeros de trabajo musulmanes tendrán que olerla y saborearla.

Siempre hay que tratar de recordar no ofrecerles un bocado o un sorbo de lo que está comiendo, porque a veces es difícil para ellos recordar que están ayunando y es fácil aceptar y comer distraídamente esa papa frita que acaba de ofrecer.

Los musulmanes no beben alcohol ni comen carne de cerdo, pero por lo general no importa no tienen miedo ni son alérgicos al cerdo; simplemente no lo comen.

Si desea desear a sus amigos o conocidos musulmanes un feliz Ramadán o un feliz Eid al-Fitr, puede simplemente decir: "¡Feliz Ramadán!" o "¡Feliz Eid!" Eso no es ofensivo ni nada.

Pero si desea mostrarles que hizo un esfuerzo por aprender más sobre su religión, los saludos estándar son "Ramadán/Eid kareem" (que significa "tener un generoso Ramadán/Eid") o "Ramadán/Eid mubarak" (que significa "Que tengas un bendito Ramadán/Eid").

Incluso algo tan simple como aprender una de esas expresiones y decirlo con una sonrisa a tus amigos musulmanes contribuirá en gran medida a que se sientan cómodos y bienvenidos.

¿Cómo es que los ataques de grupos como ISIS y al-Qaeda siempre aumentan durante el Ramadán?

Los ataques terroristas suelen aumentar durante esta celebración.

Porque los terroristas no respetan nada ni a nadie, así de simple. Esta celebración musulmana llamada Ramadán inicia este 12 de abril de 2021.

