Quitan exposición “Mexicraneos” de Paseo de la Reforma en CDMX, para evitar Covid

La exposición “Mexicraneos” que contaba con 50 cráneos monumentales, fue retirada de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México (CDMX), pues debido a la gran afluencia que tuvo se temió que "se convierta en un factor que promueva los contagios” de Covid-19. La exposición fue retirada el viernes 23 de octubre en la noche.

Después de nueve días de permanecer en Paseo de la Reforma, este viernes concluyó la exposición Mexicráneos 2020, luego de que se registraron aglomeraciones de sus visitantes.

Se informó a La Verdad Noticias, que por la noche, organizadores de la exposición retiraron los 50 cráneos monumentales, que estaban instalados de la Puerta de los Leones de Chapultepec hasta la Avenida Insurgentes.

La Secretaría de Gobierno de la CDMX informó que se tomó la decisión de quitarlos, luego de que la Jefa de Gobierno dio a conocer que la Ciudad permanece en Semáforo Epidemiológico color naranja con alerta.

"El Gobierno de la Ciudad de México apoya la iniciativa de los organizadores del proyecto artístico y cultural que de manera exitosa difunde una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país, el Día de Muertos, por actuar con gran responsabilidad", indicó la dependencia.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que sería este viernes el retiro de estas obras debido a las aglomeraciones que se han registrado en los últimos días.

“Ya se van a quitar a partir del día de hoy, es importante, digamos que la Ciudad siga viva, que sus actividades culturales sigan vivas, pero si esto generó un problema de que no se guarda sana distancia y demás, pues los estamos retirando para que pues no se conviertan en un factor que promuevan los contagios”, comentó la mandataria local.

Expuso que estaba planeado que continuarán unos días más, pero prefirieron retirarlos; asimismo, hizo un llamado a la población, para que no bajen la guardia a las medidas de protección, para evitar contagios.

“Hasta ahora son casi siete meses de pandemia un poco más en el país y en la ciudad en particular, y la población ha sido muy responsable, siempre hay sus excepciones, pero no creemos que tengamos que entrar un proceso de multa, de estado de sitio, de esto que se ha dado, inclusive en algunos otros estados, donde se cierran calles para que la gente no pueda transitar en la noche, respetamos decisiones, pero nosotros no creemos en eso, creemos en la educación, en la colaboración, en la solidaridad que hasta ahora ha sido muy importante la ciudad para poder controlar la pandemia”, dijo.

La exposición inició el pasado 14 de octubre y estaba planeado que se retirara el próximo 10 de noviembre, pero se retiró para evitar los contagios de Covid-19.