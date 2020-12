Quince países europeos ya han anunciado que subirán el salario mínimo en 2021

Este jueves se dio a conocer que con el aumento del 2,8% aprobado, ningún trabajador a tiempo completo cobrará el año que viene en ese país menos de 2.202 euros mensuales, 2.642 euros en el caso de los empleos cualificados. 14 países de la UE y también otros como el Reino Unido negocian o han anunciado ya subidas de sus salarios mínimos para 2021.

Quien sorprendió fue España quien no tuvo ninguna modificación en su salario minimo, está previsto que el Ministerio de Trabajo se reúna próximamente con patronal y sindicatos para explorar la posibilidad de unirse a este grupo de países. No obstante, el debate lleva días instalado, y este jueves el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se posicionó asegurando que "no es el momento para subir el salario mínimo con la que está cayendo".

La Unión Europea regulará un salario mínimo digno para los trabajadores

Las dificultades económicas, sin embargo, no han supuesto un impedimento para que la mayor parte de los 21 países de la UE que tienen salario mínimo –todos menos Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia– hayan anunciado subidas o, al menos, estén negociando.

Cabe mencionar que Portugal se encuentra en conversaciones con los agentes sociales para que su salario mínimo pase de los 635 euros mensuales a los 665 euros, una subida del 4,7%. En Francia, el Gobierno debate si subir un 1% o un 1,2% la cifra hasta algo más de los 1.230 euros al mes. Y Alemania ya aprobó en octubre que su salario mínimo alcance los 1.520 euros mensuales en enero y llegue a 1.536 en julio, un alza de más del 2%.

De acuerdo a La Verdad Noticias, las cifras similares son las holandesas, donde habrá un aumento del salario mínimo de algo menos del 2%: de 1.654 euros mensuales se pasará a 1.685 euros al mes para mayores de 25 años. Estos porcentajes, no obstante, son discretos si se comparan con los de otros países europeos con salarios mínimos mucho más bajos que han decidido subirlos en 2021.

La mayor parte de los países de la UE han decidido ya subir su salario mínimo pese a la pandemia, aunque algunos están concretando la cuantía.

Es el caso de Letonia, que elevará este mínimo de los 430 euros mensuales hasta los 500, un incremento del 16,3%. En Polonia, el aumento será del 7,7% (de los 585 euros mensuales a los 630), una cifra muy similar a la eslovaca, donde el salario mínimo crecerá un 7,4% pasando de los 580 euros al mes a los 623 euros. Y en Bulgaria aumentará un 6,6% hasta alcanzar los 332 euros al mes, pese a lo cual su salario mínimo seguirá siendo el más bajo de toda la UE.