¿Quiénes y por qué relacionan a Joe Biden con la pedofilia?

En 2019 surgieron acusaciones que vinculaban a Joe Biden con la pedofilia justo cuando era aspirante a la candidatura por la presidencia de Estados Unidos por el partido demócrata, y el mismo hecho de ser llamado un abusador hizo tambalear su campaña.

Pero llegaron las elecciones del 3 de noviembre y Joe Biden logró vencer a Donald Trump en un histórico proceso electoral que terminó con uno de los momentos más vergonzosos para la democracia estadounidense: el asalto al Capitolio del 6 de enero.

Sin embargo, e incluso después de la victoria electoral y el nombramiento de Biden como presidente 46 de los Estados Unidos, aún hay quienes recuerdan el bochornoso momento en el que se dio a conocer el lado oscuro del político con más de 40 años de carrera.

¿Qué tiene que ver Joe Biden con la pedofilia?

Los rumores comenzaron después de que un grupo pro-Trump lanzó una campaña en redes sociales a través del video titulado Creepy Joe Biden, donde se ve al demócrata invadiendo el espacio personal de varias mujeres y niñas.

El video fue publicado en abril, y un día después Biden publicó un video ofreciendo disculpas, afirmó que sus conductas del pasado pueden no cumplir con los estándares actuales y se comprometió a ser “mucho más cuidadoso”.

El problema trascendió debido también a las acusaciones por parte de los miembros del grupo de teorías de conspiración QAnon, que sugieren la existencia de un “estado profundo” en el que el partido demócrata conspiraba contra el éxito de Donald Trump.

Adicionalmente, en mayo de 2020 el hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., publicó una imagen de Biden en su cuenta de Instagram, con 3 millones de seguidores, diciendo “hasta luego, lagarto”, a lo que el lagarto respondía “nos vemos pronto, pedófilo”.

¿Bien es un pedófilo?

A Biden ya se le había señalado por sus conductas inusuales con mujeres adultas.

Distintos medios de comunicación, como la muy consultada The Associated Press y Politifact del Instituto Poynter , descartaron la existencia de pruebas que involucren a Joe Biden con casos de abusos contra niños.

Aunque sí existen denuncias no formales por parte de varias mujeres adultas de tocamientos no requeridos en público, e incluso una senadora lo acusó de abuso sexual, no ha habido ninguna demanda, queja, arresto o investigación que implique a Biden en crímenes sexuales contra menores.

En Twitter todavía circulan videos en los que el trato que les da a mujeres y niños es muy ambiguo y no queda claro a qué se debe su comportamiento, pero hasta ahora nadie ha podido relacionar a Joe Biden con la pedofilia. La Verdad Noticias.

