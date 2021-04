¿Quién ganaría la guerra entre Rusia y Ucrania? Esto opinan los expertos

Si existiera otra guerra entre Rusia y Ucrania posiblemente los rusos ganarían, sin embargo la batalla no sería nada fácil, pues los ucranianos pondrían resistencia, además cuentan con el respaldo de la OTAN y de Estados Unidos.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, Rusia inició enormes ejercicios militares en Crimea y a lo largo de la frontera con Ucrania, utilizando más de 100.000 soldados, respaldados por armaduras pesadas, poder aéreo y unidades navales en el Mar Negro, por lo que se temía que iniciara una invasión. Pero a penas un día después el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que retiraría esas tropas.

Nadie sabe cuál será su próximo movimiento. Pero si los rusos invadieran, ¿qué posibilidades hay de que pudieran "ganar"? Esta es la evaluación de algunos expertos que han estudiado a ambos ejércitos.

El ejército de Rusia, al igual que su población, es más del triple del tamaño del de los ucranianos. Pero si Putin ordena una invasión, no lo encontrará tan fácil como lo hizo en 2014, cuando las fuerzas especiales rusas y las milicias irregulares locales tomaron el control de Crimea y gran parte de la frontera sin mucha resistencia.

Ucranianos pondrían resistencia en la guerra contra Rusia

Los rusos se enfrentarían a gran resistencia por parte de los ucranianos

¿La razón? los ucranianos tiene ahora siete años de experiencia luchando en la república separatista de Donbass, de habla rusa, con pérdidas de casi 10.000 soldados en ese período. También ha aumentado su gasto y la modernización de sus fuerzas con la ayuda de Estados Unidos y la OTAN. Donbass fue formalmente parte de Ucrania hasta 2014.

"Ucrania perdió a mucha gente luchando en Donbass y ha aprendido mucho en ese período de tiempo", dijo un oficial de inteligencia militar de la OTAN, que acordó evaluar las capacidades de cada lado a cambio del anonimato.

"Son valientes y muy patriotas, los ucranianos no carecen de motivación para luchar contra los rusos y han estado luchando en ese frente durante siete años", dijo el funcionario de la OTAN. "Han mejorado mucho todos los aspectos de lo que en 2014 era una organización podrida y realmente pueden apoyar a las tropas en el campo. No hay más zapatillas de deporte y bolsas de munición caseras".

En 2014, las fuerzas armadas de la era soviética obsoletas y con fondos insuficientes fueron esencialmente incapaces de responder a los eventos en Donbass y Crimea, lo que llevó a los ucranianos a formar milicias autoproclamadas a menudo con apoyo local.

La guerra entre Rusia y Ucrania no sería fácil para ninguna nación

Los ucranianos se han preparado desde la última vez que los rusos los invadieron

Si bien varios permanecen activos en la línea del frente hoy, el ejército de Ucrania ahora es capaz de mantener sus posiciones e infligiría muchas bajas en un ataque ruso, dijo un exsoldado de las fuerzas especiales del Reino Unido, que ha pasado un tiempo considerable en Donbass brindando seguridad a las organizaciones de medios.

"Los ucranianos están atrincherados y tienen su artillería excavada y con la vista adecuada", dijo el exsoldado, que no quiso ser identificado. "Son muchachos muy valientes y después de tantos años han experimentado a los suboficiales. Harían mucho daño a los rusos si no fuera por todos los otros problemas detrás de las líneas del frente".

Ucrania ahora gasta alrededor de 5 mil millones de dólarea al año en sus fuerzas armadas, casi el doble de lo que gastaba antes de 2014. Pero Rusia gasta más de 65 mil millones de dólares y alberga una serie de capacidades mucho más grandes y modernas que haría casi imposible la resistencia a largo plazo.

Las capacidades de Rusia van desde la fuerza aérea moderna y los activos navales hasta los misiles de crucero supersónicos que pueden alcanzar objetivos con precisión desde una distancia segura, y los ucranianos carecen de capacidad para resistir.

Ucrania el algún punto cedería ante Rusia

Rusia cuenta con mejor equipo de combate

"Por fuertes que sean, no hay un nivel de ataque que pueda compensar la ventaja rusa en la guerra electrónica, los misiles de crucero y el poder aéreo", dijo el ex soldado. "Así que serán muy valientes y matarán a muchos rusos, pero a mediano y largo plazo no tendrán ninguna posibilidad a menos que la OTAN ayude".

Rusia podría apuntar fácilmente a infraestructuras e instalaciones clave muy por detrás de las líneas ucranianas en los primeros días de la guerra. Eso eventualmente reduciría la capacidad de los militares para luchar en el frente, según los analistas .

"Pero si la OTAN puede limitar los sistemas que los rusos pueden usar, entonces esto podría volverse muy lento y muy desagradable para ambas partes", dijo el ex soldado.

¿Qué haría Biden en la guerra entre Rusia y Ucrania?

Estados Unidos ha demostrado su apoyo a los ucranianos

La administración de Joe Biden actualmente está acelerando la ayuda militar adicional a Ucrania, que ha solicitado a los estadounidenses reubicar una batería de misiles Patriot avanzados de Polonia a esta nación. Ese es un movimiento que probablemente enfurecería a Putin.

Además de la protección que los Patriots podrían proporcionar de un ataque aéreo, los estadounidenses también pueden autorizar el despliegue de un sistema de armas avanzado que ya está en manos de los ucranianos, el misil antitanque Javelin. Las jabalinas son armas de alta tecnología diseñadas específicamente para luchar contra tanques de batalla rusos avanzados.

Son estos factores militares los que afectarán el pensamiento de Biden y Putin en los próximos días de crisis continua.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo hoy que la concentración de tropas en el flanco oriental de Ucrania "demostró su capacidad para proporcionar una defensa creíble para el país", pero que regresarían a sus bases regulares el 1 de mayo. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acogió con cautela el desarrollo.

Fuentes dijeron anteriormente a Insider que "no tendría mucho sentido que Putin invadiera". Quizás el anuncio de la retirada muestra que Putin está de acuerdo: el costo y los riesgos serían altos, por lo que de momento no valdría la pena una guerra entre Rusia y Ucrania.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.