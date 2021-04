¿Quién es el príncipe Hamzah, puesto bajo 'arresto domiciliario' en Jordania?

El sábado, autoridades de Jordania detuvieron al príncipe Hamzah bin Hussein, exheredero al trono de Jordania junto con otros 20 miembros de la élite gobernante, por estar presuntamente involucrados en un intento de golpe de Estado contra el rey Abdalá II. Tras el escándalo, la madre del príncipe acusó al Estado de complot contra su hijo.

A través de un comunicado, el jefe de Estado Mayor jordano, el general Yusef Huneiti, aseguró que las actividades que podrían utilizarse para socavar la estabilidad y “seguridad del reino”, Por lo que advirtió: “Nadie está por encima de la ley. La seguridad y la estabilidad de Jordania pasan por encima de todo...Se han tomado todas las medidas en el marco de la ley y tras una investigación exhaustiva".

De acuerdo al medio estadounidense Washington Post, en el supuesto complot contra el rey Abdullah II estarían involucrados al menos otro miembro de la familia real de Jordania, así como a líderes tribales y miembros del aparato de seguridad del país.

¿Por qué acusan a Hamzah? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles del polémico caso del palacio de Jordania que ha generado una de las mayores crisis en el reinado de Abdalá II.

¿Quién es el príncipe Hamzah?

¿Quién es el príncipe Hamzah?

El príncipe Hamzah bin Hussein, de 41 años. Es el hijo mayor del rey Husein y de la reina Noor. Inicialmente el príncipe fue considerado el favorito para suceder a su padre. Sin embargo, antes de que el rey Hussein muriera de cáncer en 1999, nombró a Abdalá su sucesor.

Jordania, cuya familia real se remonta al profeta Mahoma, ha sido gobernada desde 1999 por Abdullah II, de 59 años y la princesa Muna, de origen británico. Hamzah heredó el título de príncipe, por deseo de su padre. Pero fue solo temporal ya que cinco años después, su hermanastro decidió retirarle de la carrera por la sucesión de su hijo Husein.

Pese a que ya no era príncipe heredero, Hamzah siguió siendo una figura popular de la familia real de Jordania con un extraño parecido con su padre, y fue visto como modesto y religioso. Según The Washington Post fue nombrado rango de brigadier en el ejército del país.

Abrazó una carrera militar e incluso sirvió en la antigua Yugoslavia en una unidad jordano-emiratí, antes de graduarse en Harvard. Conocido deportista consumado, también fue un piloto distinguido, al igual que su padre.

Actualmente, el padre de cinco niñas y un niño se encuentra en ‘arresto domiciliario’ dentro del Palacio, en donde incluso, sus comunicaciones están intervenidas por las recientes acusaciones.

¿Por qué arrestaron hasta ahora al príncipe Hamzah?

¿Por qué arrestaron hasta ahora al príncipe Hamzah?

Al exheredero jordano, hermanastro del rey Abdalá II, se le acusa de intentar movilizar a líderes tribales contra el gobierno, declaró Ayman Safadi, viceprimer ministro del país, según la agencia local de noticias Petra.

Según cita BBC, la decisión de poner al príncipe Hamzah bajo arresto domiciliario siguió sus visitas los líderes tribales de Jordania, en las que se cree que obtuvo apoyo. Por este señalamiento fueron detenidos también el del exministro y jefe de la Corte Bassem Awadallah –asesor también del príncipe heredero de Arabia Saudita Mohamed bin Salman–, además de Sharif Hasan Bin Zaid, miembro de la Corte Real jordana.

El gobierno de Jordania rechazó los señalamientos de que Hamzah se encuentra bajo arresto domiciliario. Sin embargo, en una serie de videos publicados por BBC, el príncipe asegura que el jefe del Estado Mayor le comunicó que no puede salir ni comunicarse con nadie por críticas al gobierno o al rey expresadas en reuniones a las que supuestamente asistió.

Incluso, negó haber actuado de forma incorrecta y afirmó que no forma parte de ninguna conspiración. "No soy la persona responsable de la ruptura de la gobernanza, de la corrupción y de la incompetencia que ha prevalecido en nuestra estructura de gobierno durante los últimos 15 o 20 años y que ha ido empeorando... Y no soy responsable de la falta de fe de la gente en sus instituciones", declaró en uno de los videos, según BCC.

Cabe señalar que aunque no hubo signos de rivalidad abierta entre los dos medio hermanos, Hamza criticó la política del gobierno en 2018, acusando a los funcionarios de "gestión fallida" después de la aprobación de una ley de impuesto sobre la renta, según Al Jazeera.

¿Cómo han respondido los aliados de Jordania?

¿Cómo han respondido los aliados de Jordania?

Tras líos en el reino de Abdalá II por el presunto golpe de Estado encabezado por el príncipe Hamzah, los aliados de Jordania, incluidos Estados Unidos, Arabia Saudita y Egipto, han expresado su apoyo al rey.

Uno de los primeros países en manifestarse fue Estados Unidos, quien a través de su portavoz, Ned Price indicó “Seguimos de cerca los informes y estamos en contacto con funcionarios jordanos. El rey Abdullah es un socio clave de Estados Unidos y cuenta con todo nuestro apoyo”.

La periodista jordana, Rana Sweis reveló para BBC que las tensiones en el seno de la Casa Real eran visibles desde hace tiempo: “El antiguo príncipe heredero es visto como una figura popular. Tiene un parecido muy evidente con su padre, el rey Husein, y también es muy apreciado entre las tribus locales”. No en vano el rey Husein lo describía en público como el “deleite de mis ojos”, aseguró.

La acción contra Hamzah es vista como un esfuerzo de Abdullah para evitar amenazas a su posición en Jordania, cuyos desafíos incluyen una economía que estaba enferma incluso antes de la pandemia del COVID-19 y que alberga a más de 1 millón de refugiados de Siria.

