¿Quién es Stephen Paddock, el asesino de Las Vegas?

La policía de Las Vegas ha identificado a Stephen Paddock, de 64 años, como el pistolero que disparó contra una multitud que asistía un concierto de Jason Aldean el domingo por la noche en el resort y casino Mandalay Bay. Al menos 50 personas murieron y más de 400 resultaron heridas, dijo el alguacil Joseph Lombardo. Eso haría de este tiroteo es las más mortal de la historia de Estados Unidos, superando la masacre del club nocturno Pulse de 2016.

People gathering on every corner here, a lot are recording or on the phone, some crying. Please stay safe out there tonight pic.twitter.com/2OcrqRr2M6