Emma Coronel Aispuro es una exreina de belleza mexicana y esposa del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, más conocido por su notorio nombre, 'El Chapo'. Aunque El Chapo ha estado casado con más de seis mujeres y tiene 19 hijos, Aispuro está locamente enamorada de él y está completamente dedicada a él.

Muchos ven su devoción como una fe ciega en el hombre que es el narcotraficante más famoso. Pero Aispuro cree que el padre de sus hijos es su única prioridad. Antes de casarse con El Chapo, Aispuro era popular como reina de belleza.

Joaquín "El Chapo" Guzmán la notó en uno de esos eventos donde confesó públicamente su amor por ella. Después de eso, la pareja se casó a lo grande. Aispuro no solo es 30 años menor que El Chapo, sino que tambi��n lo comparte con muchas otras mujeres.

¿Por qué detuvieron a Emma Coronel, la esposa de El Chapo?

Este 22 de enero, la famosa esposa del narcotraficante más famoso de México fue detenida en Virginia por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional. Emma Coronel Aispuro, de 31 años, ciudadana estadounidense y mexicana, de Culiacán, Sinaloa, México, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Dulles y está programada que comparezca por primera vez en un tribunal federal mañana.

Según documentos judiciales, Aispuro está acusado de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos.

Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar a Guzmán en su escape del Altiplano el 11 de julio de 2015. prisión, ubicada en Almoloya de Juárez, México. Después de que Guzmán fue arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017.

¿De que se le acusa a Emma Coronel?

Emma Coronal será enjuiciada por ayudar a su esposo, El Chapo.

Cornel Aispuro está acusada en una denuncia penal de un cargo de conspiración para distribuir un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1,000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los Estados Unidos.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino, Nicholas L. McQuaid, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Subdirector a Cargo Steven D'Antuono de la Oficina de Campo en Washington del FBI hicieron el anuncio de la detención de la esposa de El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocido en México y el mundo.

La Oficina de Campo en Washington del FBI está investigando el caso. El subjefe interino Anthony Nardozzi y la abogada litigante Kate Wagner de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia están procesando el caso.

Narcotraficante acusa a Emma Coronel de participar en delitos

La mujer ha negado las acusaciones en su contra.

A finales del 2019, Dámaso López Núñez, de 52 años, exdirector de prisión convertido en miembro de alto rango del cártel, testificó que la Sra. Coronel ayudó a orquestar la fuga de prisión de su esposo en 2015.

En el transcurso de cuatro meses a principios de 2015, López dijo que la Sra. Coronel se reunió con él y los hijos de Guzmán para llevar a cabo las directivas de la cárcel de Guzmán: comprar un terreno y una bodega cerca de la prisión; armas seguras, una camioneta pickup blindada y un reloj de pulsera con GPS para localizar las coordenadas exactas de su celda; y cavar un túnel que se extienda desde la prisión hasta la bodega.

Hasta este 22 de febrero, las autoridades de Estados Unidos no habían podido acusar oficialmente por algún delito relacionado con el narcotráfico a Emma Coronel Aispuro a pesar de ser la esposa del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.

Biografía de Emma Coronel antes de El Chapo Guzmán

Emma Coronel conoció a El Chapo en una fiesta de pueblo.

Emma Coronel Aispuro nació el 3 de julio de 1989 cerca de San Francisco, California, de Ines Coronel Barreras y Blanca Estela Aispuro. Pasó la mayor parte de su infancia en La Angostura, un pueblo remoto de Durango.

Emma Coronel Aispuro es una modelo mexicana y ex reina de belleza. Participó en el concurso Miss Café y Guayaba 2006. Este fue el momento en que ya había conocido al capo de la droga de 53 años, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien era buscado en Estados Unidos y México.

La fiesta de Aispuro estaba programada para el Día de los Reyes Magos, que era el 6 de enero de 2007. Cuando El Chapo se enteró de esta competencia, trajo a cientos de hombres armados y declaró en público su amor por la belleza mexicana. Le propuso matrimonio a Aispuro y pronto ella se convirtió en la ganadora del certamen con 400 de 800 votos. El Chapo había arreglado todo con mucha anticipación y trajo tres bandas en el día de la coronación. Fue coronada Reina del Café y la Guayaba.

Familia de Emma Coronel tiene un pasado “obscuro”

La familia de Emma Coronel estuvo involucrada con El Chapo mucho antes de su matrimonio.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el padre de la ahora detenida, Inés Coronel Barreras, es un narcotraficante mexicano convicto y un miembro dedicado del cártel de Sinaloa. Es bastante conocido por sus tratos y se dice que ordenó la muerte de su propio primo.

También cultiva bhang y Papaver somniferum. Inés Coronel Barreras fue arrestada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bajo la Designación de Capo Extranjero de Narcóticos por coordinar operaciones para el narcotraficante Guzmán. El hermano de Emma Coronel Aispuro, Inés Omar Coronel Aispuro, fue detenido junto a su padre.

Su madre, Blanca Estela Aispuro Aispuro, es una ama de casa que apoya mucho a su esposo. El capo de la droga asesinado, Ignacio “Nacho” Coronel, era el tío de Emma. Antes de su muerte, jugó un papel importante en el Cartel de Sinaloa y fue uno de los matones de confianza de El Chapo.

¿Cómo se enamoró Emma Coronel de El Chapo Guzmán?

El Chapo Guzmán le lleva más de 30 años a Emma Coronel.

Emma Coronel Aispuro conoció a El Chapo en 2006 en una fiesta organizada por su padre. En esa fiesta ella estaba con su entonces novio, mientras que El Chapo estaba con otra mujer. Muy pronto la pareja se casó el 2 de julio de 2007. Durante su boda, Aispuro tenía solo 18 años, mientras que El Chapo tenía 53 años. A la ceremonia de la boda asistieron muy pocas personas y estuvo muy vigilada por las fuerzas de seguridad.

En 2012, dio a luz a las gemelas Maria Joaquina Guzman Coronel y Emali Guadalupe Guzman Coronel en el Antelope Valley Hospital de Lancaster, en el norte de Los Ángeles. El espacio que contenía el nombre del padre se dejó en blanco porque se buscaba a El Chapo en México y Estados Unidos, además había una recompensa de 5 millones por su cabeza.

Después de que fue extraditado y enfrentado el juicio, las gemelas fueron las únicas visitantes aprobados para visitarlo en un lugar no revelado donde estuvo retenido. Incluso a Emma no se le permitió visitar o hablar con El Chapo por teléfono.

Emma Coronel habla de sus gemelas y El Chapo Guzmán

Emma Coronel ha festejado con excéntricas fiestas a sus gemelas.

“Tuve que estar separada de mis hijas para acompañarlo ahora que soy la única persona de su familia que puede estar aquí en Nueva York con él”, dijo la Sra. Coronel. “Siempre fue un padre muy presente en la atención de nuestras hijas”, dijo sobre su esposo. Describió a las niñas como "la adoración de su padre y él es la adoración de ellas".

“No me considero una madre soltera”, dijo Coronel. “Más aún, una madre que en este momento no cuenta con el apoyo de su esposo, pero confía en que la familia estará bien; Obviamente, nuestra vida cambió”.

El Chapo ha estado casado con muchas mujeres y tiene más de 19 hijos. También es conocido por tener relaciones con prostitutas y estrellas de televisión.

Esposa de El Chapo no se cansa de defenderlo

Emma Coronal ha negado las acusaciones en contra de su esposo.

A pesar de esto, Aispuro lo apoya y está completamente dedicada a su esposo. Ella hizo una aparición en los medios en 2016 en la entrevista que se tituló 'La Reina de El Chapo' ('La Reina de El Chapo'). En la entrevista, ella argumentó y luego suplicó por la vida de su esposo en prisión.

Incluso dijo que la vida de su esposo estaba en peligro dentro de la prisión y pidió justicia en su nombre. El Chapo fue arrestado anteriormente por la policía mexicana en enero de 2016.

La lealtad inconmovible de Emma hacia su esposo es indescriptible. Durante tres meses, estuvo sentada observando fijamente el juicio de su esposo. Escuchó las agotadoras declaraciones de testigos, incluidas las de sus múltiples amantes, que detallaban violaciones, asesinatos y torturas. Las declaraciones de los testigos no afectaron su lealtad.

Esto es lo que piensa Emma Coronel de El Chapo

El Chapo ha sido sentenciado de por vida por narcotráfico.

Ella todavía ve a su hombre como un excelente padre, amigo, hermano, hijo y socio. Cuando el juicio llegó a su fin en 2016, publicó una foto del tribunal en su Instagram. Ella subtituló la imagen con palabras en español, que podrían traducirse como: Todo lo que se habló en el juicio sobre Joaquín, bueno y malo, no cambia en nada la forma en que yo pienso de él.

“No conozco a mi esposo como la persona que intentan mostrarle”, dijo Coronel a The New York Times en una de varias entrevistas realizadas en español. "Pero más bien lo admiro como el ser humano que conocí y con el que me casé".

La compostura exterior de la Sra. Coronel ha flaqueado solo una vez, el único día en que llevó a sus hijas a la corte en diciembre. Ese día, la fiscalía entró en un carro lleno de AK-47 y un lanzagranadas propulsado por cohetes. Cuando vio las armas, la Sra. Coronel salió volando de la sala del tribunal, escoltando a sus hijas a un pasillo lleno de alguaciles de los Estados Unidos.

¿Cuál es el patrimonio neto de Emma Coronel Aispuro en 2021?

La esposa de El Chapo siempre vivió rodeada de lujos.

La esposa de El Chapo vive un estilo de vida lujoso, ya que nació y se casó en familias adineradas. Se dice que El Chapo tiene un valor financiero total de miles de millones y ha hecho regularmente un lugar en la lista de Forbes de las personas más influyentes a nivel mundial.

En cuanto a Emma, se dice que reunió un patrimonio neto de 4 mil millones. La esposa de El Chapo disfruta de una increíble cantidad de seguidores en las redes sociales. La reina de belleza tiene 450K seguidores en Instagram. Sin embargo, ella no está activa y solo algunas fotos están publicadas en dicha cuenta.

Como esposa de El Chapo, Emma Coronel Aispuro es, sin duda, una de las mujeres más conocidas del mundo. Es alabada y criticada en igual medida. Sin embargo, lo que se destaca de ella es cómo se las ha arreglado para mostrar apoyo a su esposo en todo momento. Su lealtad ha captado la atención de muchos.

La esposa de “El Chapo” y su línea de ropa

La línea de ropa mostraba la cara del narcotraficante.

Emma Coronel sacó a la luz en abril del 2019 una nueva empresa no tenía nada que ver con drogas, violencia u otras actividades ilícitas asociadas con Guzmán, el exlíder del cartel de la droga de Sinaloa que en febrero fue declarado culpable en la corte federal de Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para asesinar.

Resulta que el capo de la droga más famoso del mundo está prestando su nombre a la moda. La esposa de Guzmán lanzó una línea de ropa que dice está inspirada en el estilo de ella y de su esposo llamada: “El Chapo Guzmán”.

"Estoy muy emocionada y espero poder crear cosas que les gusten a todos", escribió Coronel en una publicación en Instagram. El contrato que Guzmán firmó desde la prisión en febrero otorga los derechos a su nombre y firma a una compañía de responsabilidad limitada encabezada por Coronel, dijo Michael Lambert, abogado que representó a Guzmán durante su juicio.

