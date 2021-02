Quién es Elisa Lam, la mujer del nuevo documental de Netflix sobre el Hotel Cecil

Este miércoles llega a la plataforma de Netflix un documental que habla sobre Elisa Lam, la joven estudiante que desapareció misteriosamente en el hotel Cecil en Los Ángeles, California.

Lam era una estudiante universitaria canadiense que estudiaba en la Universidad de Columbia Británica. Mientras vivía en Vancouver, se había ido de viaje a Los Ángeles en 2013, según reportó la revista People.

Elisa Lam había planeado quedarse en un hostal mientras exploraba la ciudad.

La joven de 21 años, había planeado quedarse en el Hotel Cecil mientras exploraba la ciudad. Pero solo un día después de registrarse, Lam desapareció.

El video de la cámara de vigilancia del año 2013 en el que aparece la joven fue sorprendentemente extraño.

Extraña desaparición de Elisa Lam

La estudiante fue vista entrando y saliendo cautelosamente de un ascensor en el Hotel Cecil del centro de Los Ángeles, presionando varios botones para varios pisos, antes de comenzar a agitar la mano fuera del ascensor y alejarse.

La muerte de Elisa Lam y los otros misterios que rodean al Hotel Cecil son el foco de un episodio de la nueva serie documental de Netflix Crime Scene, dirigida por Joe Berlinger de Conversations with a Killer: the Ted Bundy Tapes y Paradise Lost.

Los 19 pisos del hotel Cecil.

Lam eligió el Hotel Cecil para su viaje, donde estaba programada para quedarse cuatro noches como parte de un "recorrido por la costa oeste", según un artículo de Medium de 2015, el cual cita el portal Decider.

Fue construido en 1928, de ahí el tema Art Deco. "Estoy bastante segura de que aquí es donde Baz Luhrman necesitó filmar el Gran Gatsby ”, escribió Lam en Tumblr en ese momento.

Hotel Cecil, el hostil de la “muerte”

El Hotel Cecil, que se encuentra cerca de Skid Row en Los Ángeles, tiene una reputación ominosa e incluso es apodado "Hotel Death" debido a su complicado pasado.

"A lo largo de su historia, el Hotel Cecil siempre ha tenido una personalidad oscura", declara una persona en el avance del documental de Netflix, mientras que otra insiste en que el hotel estaba "escondiendo algo".

Muerte de Elisa Lam

El 13 de febrero, la policía de Los Ángeles lanzó el video el cual era la última grabación conocida de Lam. Y fue tan extraño, tan espeluznante, tan inexplicable que el caso dio un giro tremendo.

Cuando se hizo pública la noticia de su trastorno bipolar, algunos especularon que estaba teniendo un episodio psicótico. Otros sospecharon de la participación paranormal.

Su cuerpo fue encontrado el 19 de febrero en uno de los tanques de agua del Hotel Cecil en el techo del edificio. Elisa Lam fue encontrada desnuda cerca del fondo del tanque, con la ropa que había estado usando en el video.

No hubo signos de trauma en su cuerpo y no estaba claro cómo Lam entró al tanque, pero su muerte fue declarada como un ahogamiento accidental. Sin embargo, la dictaminación sobre su muerte no ha calmado la interminable especulación sobre cómo pudo entrar al tanque y si tuvo ayuda.

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel se estrenará este 10 de febrero en Netflix, ¿la verás? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!