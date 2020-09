¿Quién era Brian Sweeney? Víctima del 9/11 que dejó un sincero mensaje a su esposa

Hoy se cumple el 19º aniversario de los ataques del 9/11, que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001 y en los que murieron cerca de 3.000 personas. Una de las víctimas fue Brian Sweeney, que era pasajero del vuelo 175.

Muchos pasajeros a bordo de los aviones llamaron a sus seres queridos durante el secuestro, incluido Sweeney, quien llamó a su esposa, Julie Sweeney Roth, y le dijo que "pasara buenos momentos", en un mensaje que Julie dice que es "poderoso".

¿Quién era Brian Sweeney?

Brian David Sweeney era un pasajero del vuelo 175 de United Airlines que fue secuestrado por terroristas y se estrelló contra el World Trade Center (las Torres Gemelas) el 11 de septiembre de 2001. El vuelo había salido de Boston, Massachusetts, y se dirigía hacia Los Ángeles, California.

En el atentado las Torres Gemelas del 11 de septiembre murieron más de 3 mil personas

En una charla en el 9/11 Memorial and Museum, la esposa de Brian, Julie, recordó cómo conoció a Brian en un bar de Filadelfia. Ella dijo que se destacaba de los hombres de traje por usar una camisa de mezclilla y una gorra de béisbol, y que "era una fuerza a tener en cuenta".

Julie dijo que se llevaban bien y en siete meses, Julie se había mudado de Nueva Jersey a Massachusetts, y ella y Brian se habían casado.

Sweeney había sido piloto en la Marina y había trabajado como instructor en TOPGUN, Miramar, California. Recibió el alta médica de la Marina en 1997 tras un accidente que lo dejó parcialmente paralizado.

En febrero de 2001, Brian y Julie se mudaron a Cape Cod, Massachusetts, donde Julie era maestra de secundaria, Brian trabajaba como contratista de defensa (tres semanas al mes desde casa y en Los Ángeles una semana al mes).

Sweeney es recordado por el emotivo mensaje de voz que le dejó a su esposa después de que el avión fuera secuestrado. En el mensaje decía: "Jules, soy Brian, escucha, estoy en un avión que ha sido secuestrado".

"Si las cosas no van bien, y no se ve bien, solo quiero que sepas que te amo absolutamente, quiero que lo hagas bien, que pases buenos momentos, lo mismo con mis padres y todos, me encantas y te veré cuando llegues. Adiós, nena. Espero llamarte".

En una entrevista con el Museo y Memorial del 9/11 Julie Sweeney Roth habló sobre lo mucho que significó para ella el mensaje que Brian le dejó: "Mantienes esta esperanza, especialmente para alguien como Brian, quien, esta es una forma tonta de decirlo, era un guerrero, y simplemente no creerías que algo así podría llevárselo”.

"Así que mantienes la esperanza hasta que sea validado de alguna manera. Y todo lo que necesitaba era ese mensaje y creo que él lo dejó muy desinteresadamente. No creo que lo haya dejado hasta que supo que no volvería a casa".