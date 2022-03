¿Quién era Brent Renaud, cineasta de EE.UU. asesinado en Ucrania?

Fue colaborador en The New York Times.

El fin de semana fue asesinado Brent Renaud, un aclamado cineasta de Estados Unidos que viajó a Ucrania para documentar los hechos, pero ¿quién era y cuáles fueron sus trabajos más reconocidos? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

El comunicador y fotógrafo se convirtió en el primer profesional de la comunicación extranjero en perder la vida desde la invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero, según confirmaron las autoridades de Kiev.

Al principio se habló que el periodista asesinado en Ucrania era colaborador del The New York Times pues llevaba consigo una acreditación de dicho medio estadounidense, sin embargo, más tarde el medio precisó que este periodista había trabajado en el pasado, la última vez en 2015, por lo que actualmente se desempeñaba como cineasta independiente.

¿Quién era Brent Renaud?

Era oriundo de Little Rock, Arkansas.

El cineasta tenía 50 años de edad y era oriundo de Little Rock, Arkansas, Estados Unidos. En los últimos años viajó, de manera independiente, a diversos sitios para documentar hechos trascendentales.

El productor fue ganador del premio Alfred I. DuPont-Universidad de Columbia en 2013 por ‘Arming the Mexican Cartels’, documental sobre cómo las armas traficadas desde Estados Unidos alimentaron la violencia desenfrenada de los narcotraficantes.

“Este tipo era el mejor de todos…“Era el mejor periodista de guerra que conozco. Literalmente fue a todas las zonas de conflicto”, declaró el cineasta Christof Putzel para The Associated Press.

De acuerdo a medios locales, el comunicador estaba reuniendo material para un reportaje sobre refugiados cuando su vehículo fue baleado en un puesto de control en Irpin, a las afueras de la capital ucraniana, Kiev.

Las autoridades ucranianas no aclararon de inmediato los detalles de la muerte del ex colaborador de The New York Times, sin embargo, fue el periodista estadounidense Juan Arredondo quien aclaró que ambos viajaban en un vehículo hacia el puesto de control cuando les dispararon.

¿Cuándo Rusia invadió Ucrania?

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, antes del amanecer del viernes 24 de febrero, las explosiones iluminaron el cielo ucraniano cuando Rusia atacó la capital, Kiev, con ataques con misiles, según confirmó un asesor del gobierno.

A medida que la invasión rusa impacta sitios civiles, en todo el país, las estaciones de metro están funcionando como refugios antibombas, mientras que más de 2.5 millones de personas han huido de Ucrania y otras han perdido la vida a los que se suma la muerte del cineasta Brent Renaud.

