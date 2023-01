Quería separarse pero su novio la asesinó: “Tengo miedo, me ahorca con un cable”

“Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Será que podemos vernos?. Te extraño, te amo, besos y abrazos. Sos todo para mí, preciosa”: ese fue el último mensaje que Leopoldo Borovski le mandó a su novia, Fiorella Aghem, a las 20.15 del último día de febrero de 2019.

Cuatro días después, un peón rural encontró a la joven, que entonces tenía 20 años, estrangulada en una chacra ubicada a cuatro kilómetros de la ruta nacional 14, en Misiones, Alemania.

Fiorella tenía la cara destrozada a golpes, algunos cortes y un cable alrededor del cuello. La autopsia confirmó lo que a simple vista ya era evidente: la joven había sido víctima de un femicidio y había muerto por asfixia.

Pero hubo un detalle: la joven asesinada tenía el teléfono celular escondido entre sus partes íntimas, como si temiera que el asesino se lo pudiera quitar.

El escenario se completó más tarde a partir de la declaración de testigos y peritos. Los primeros indicaron que Borovski hostigaba a Fiorella desde hacía tiempo y los especialistas que hicieron el informe psicológico del hombre establecieron un “cuadro de celopatía” y reacciones con violencia para dañar al otro “porque lo consideraba de su propiedad”.

En ese sentido, sin luchar con las lágrimas que van y vienen de sus ojos permanentemente, explicó: “Cuando armamos la mesa siempre hay un plato más, un vaso más...todavía no podemos asimilar que no esté”.

El femicidio de Fiorella fue una tragedia, pero de ninguna manera una sorpresa para su entorno más cercano. La última vez que la vieron con vida, ella dijo que tenía que ir a hacer un trámite para la facultad, pero en realidad fue a encontrarse con Borovski, de quien se había separado un par de meses atrás.

Al pasar las horas y no tener más noticias de su hija, Mercedes fue a denunciar la desaparición a la comisaría. No sabía que la víctima lo había ido a ver a él, pero desde ese primer momento supo que su exyerno tenía algo que ver con lo que fuera que hubiera ocurrido con ella.

Fiorella ya había denunciado tres veces a Borovski por violento. También había enviado mensajes a sus amigos en los cuales relataba los tormentos a los que él la sometía, para pedir ayuda.

“Tengo miedo de que me mate, me ahorcó con un cable, me hizo ver las estrellas”, fue el último audio que mandó.