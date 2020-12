¿Qué utilidad tiene el número de referencia CFE?

Conocer bien tu recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es vital a la hora de pagar la factura. Si conoces bien tu recibo conocerás mejor las estrategias de pago.

Cuando lo conoces bien, sabrás manejar el consumo de energía eléctrica. Lo primero que queremos que conozcas es el número de referencia CFE.

El número de referencia es el número que sirve para pagar tu factura en bancos o establecimientos. La referencia cambia cada mes y está formada por tu número de cuenta más el número de tu factura. Puedes encontrar la referencia en la portada y en el reverso de tu factura.

El número de referencia sirve para efectuar tus pagos como usuario

Con el número de referencia CFE podrás realizar tu pago

El número de referencia en el recibo de CFE aparece debajo del nombre del titular del recibo, en la parte de arriba, y al lado izquierdo del periodo facturado, consta de 12 dígitos, los cuales conforman el número de servicio de la CFE.

En resumen es el número que nos identifica como clientes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con él realizamos cualquier trámite y más que la titularidad es el que nos identifica ante ellos y que sabrán a donde pertenecemos.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, cuando se realiza cualquier trámite se entrega el Número de Servicio. Ya sea para cambiar de titular, quitar servicio, hacer reclamos etc. Este número es el que identifica la factura de luz.

Este es el número que se solicita en el banco o cajeros a la hora de hacer el pago de la factura correspondiente. Este código de barras es el que se ubica al lado del código QR y del monto a pagar de la factura que se consulta.

Siempre es importante, que para no tener un recibo de luz que te asuste cada mes, tomes la cultura del ahorro energético. Lo primero que te recomendamos es que verifiques que no tienes ninguna fuga de electricidad en la casa

Para esto tienes que desconectar absolutamente toda la casa, apagar todos los aparatos y desconectarlos, incluido el refrigerador. Si luego de apagar todo aún ves que hay un consumo de energía en el contador, es porque hay una fuga.

Llama al personal especializado para que haga la revisión pertinente y corrija la fuga porque eso es electricidad que pagas. Asimismo en casa tienes que adoptar el hábito de ahorrar energía, desconecta los aparatos que no estás utilizando.

Apaga los focos donde no estés y no dejes el televisor prendido solo si no lo estás viendo. También tienes que poner la lavadora cuando esté llena, no usarla solo para lavar unas pocas prendas y te recomendamos que utilices agua fría en vez de caliente.

