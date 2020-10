¿Qué tipo de exfoliante usar según el tipo de piel? ¡Dermatólogos aconsejan!

Tipo de exfoliante según el tipo de piel. Foto:El imparcial de Oaxaca

La exfoliación elimina el exceso de células muertas de la superficie de la piel, lo que ayuda a mejorar su apariencia. Decidir qué tipo de exfoliante usar en tu rostro y con qué frecuencia debes hacerlo depende en gran medida del tipo de piel, ya sea grasa, seca o sensible.

Importancia de la exfoliación

Además de proporcionar un agradable masaje dérmico, el propósito de la exfoliación es eliminar las células muertas de la piel que, podrían quedar atrapadas en la superficie de la piel y provocar la obstrucción de los poros, una textura áspera y una apariencia opaca de la piel.

Si bien la piel se renueva cada 30 días, las células muertas aún pueden adherirse a la piel. La exfoliación ayuda a eliminar estas células sobrantes.

Debido a que la exfoliación acelera el proceso de renovación celular, aumenta la circulación sanguínea y estimula la producción de colágeno, una proteína que proporciona estructura a la piel. La exfoliación también reduce la visibilidad de las manchas oscuras creadas por la exposición al sol.

Beneficios de exfoliarse. Foto: Pinterest

Variedad de exfoliantes

Hay dos tipos de exfoliantes: físicos y químicos. La principal diferencia entre los dos es cómo funcionan para eliminar las células muertas de la piel.

Exfoliantes físicos

Los exfoliantes físicos contienen algún tipo de material áspero que elimina las células muertas por la fuerza, como el bicarbonato de sodio o el azúcar. Pero los exfoliantes físicos no son para todos, especialmente para las personas que tienen piel sensible y delgada o son propensas al acné o la hiperpigmentación postinflamatoria.

Los exfoliantes como la piedra pómez, la cáscara de nuez, la arena, la sílice y otras piezas duras o afiladas en realidad pueden causar pequeñas lágrimas en la piel, lo que puede provocar irritación, inflamación e incluso cambios en el pigmento de la piel posinflamatorios y cicatrices.

Exfoliantes químicos

Los exfoliantes químicos son ácidos que aflojan las conexiones entre las células, haciendo que se desprendan. En lugar de usar exfoliantes físicos que pueden ser más ásperos para la piel, se recomienda usar exfoliantes químicos como enzimas de frutas como piña o papaya y alfa hidroxiácidos (AHA).

Si bien los conceptos básicos de la exfoliación son similares para todos, la frecuencia y los ingredientes que debe elegir varían según el tipo de piel.

Diferencia de exfoliantes. Foto: Madley

¿Qué exfoliante utilizar?

Piel seca

Si tiene la piel seca, tenga cuidado de no exfoliarse en exceso, ya que es más frágil y puede romperse. A las personas con piel seca se recomienda exfoliar una o dos veces por semana, con un máximo de tres si disfrutas de la sensación en tu piel. Evite perlas o granos que puedan rasgar la piel. La piel seca ya es más frágil, por lo que la exfoliación física no es ideal.

Piel grasa

Exfoliar la piel grasa puede ayudar a eliminar el exceso de grasa y prevenir el desarrollo del acné. Las personas con piel grasa generalmente pueden tolerar la exfoliación tres veces por semana. Se sugiere usar ácido salicílico, un tipo de ácido que se usa comúnmente para tratar el acné.

Debido a que la piel grasa puede tener una capa adicional de acumulación de células muertas, puede beneficiarse de un exfoliante físico como el cepillado. Sin embargo, las personas con piel grasa deben tener cuidado con el uso de productos de limpieza más duros o tratamientos tópicos como medicamentos para el acné que pueden resecar la piel.

TE PUEDE INTERESAR:Errores al exfoliarse clasificados por los dermatólogos ¡Protege tu piel!

Tipos de bultos en el seno que podrían aparecer, detectarlos a tiempo ♀️��‍⚕️������https://t.co/x8RV6Yau0T — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 2, 2020

Piel sensible

Las personas con piel muy sensible o lesiones de acné activo pueden querer evitar exfoliarse por completo para no irritar más la piel. Antes de exfoliar todo el rostro, las personas con piel sensible deben realizar una prueba de parche:

Aplica una pequeña cantidad del exfoliante en una parte más discreta de tu piel. Espere 24 horas para ver cómo reacciona su piel. Si su piel comienza a picar, irritarse, arder o se produce cualquier otra molestia, es una clara señal de no usar ese exfoliante en su piel sensible.

Sin embargo, si tienes la piel sensible que responde positivamente a la exfoliación, no excedas una o dos veces por semana. Si bien estas pautas pueden ayudarle a agregar un exfoliante a su rutina, es mejor prestar atención a lo que se siente bien en su propia piel. De esta manera, no terminará usando o haciendo algo que lo agrave.