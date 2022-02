¿Qué tan grande es el ejército de Estados Unidos?

Con todo lo que se habla sobre el envío de las fuerzas armadas de los Estados Unidos a Ucrania, muchas personas se preguntan, ¿cuán grande es el ejército de los EE.UU. en la actualidad?

El Ejército de los Estados Unidos, que fue creado en 1775, es una de las ocho ramas del ejército estadounidense.

¿Qué tan grande es el ejército de los EE. UU.?

El Ejército de los Estados Unidos es la rama de las fuerzas armadas que brinda servicios terrestres.

A partir de 2021, el Ejército de los EE.UU. tiene alrededor de 485 000 efectivos militares regulares a tiempo completo.

Alrededor del 16 por ciento de los miembros del Ejército de EE.UU. son mujeres.

En el último año, el ejército de los EE.UU. ha crecido en tamaño en casi un 30 por ciento.

Estados Unidos no ha tenido un servicio militar obligatorio desde 1973, pero eso no quiere decir que no pueda volver a suceder.

El Congreso de los EE.UU. podría instaurar un borrador cada vez que el país lo considere necesario para la seguridad nacional.

Por ahora, el ejército de los EE.UU. consiste en voluntarios pagados.

¿Cuáles son las ramas del ejército estadounidense?

El ejército de EE. UU. en Rumania a principios de este mes.

Las Fuerzas Armadas de los EE.UU. tienen ocho ramas, seis de las cuales componen las fuerzas armadas.

Las otras dos ramas se consideran componentes de reserva.

Las ramas incluyen:

Ejército

Cuerpo de Marines

La Armada

La fuerza Aérea

La fuerza Espacial

Guardia Costera

La Guardia Nacional del Ejército (fuerza de reserva)

La Guardia Nacional Aérea (fuerza de reserva)

¿Cuánto gasta Estados Unidos en sus fuerzas militares?

En promedio, Estados Unidos gasta alrededor de 766,58 mil millones de dólares en el ejército en un solo año, según la Fundación Peter G. Peterson.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, esto convierte a Estados Unidos en el país con mayor gasto militar en el mundo.

Estados Unidos gasta más en su ejército que los siguientes 11 ejércitos más grandes combinados.

El Ejército recibe unos 12.300 millones de dólares al año, según The Balance.

