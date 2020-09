¿Qué son los mods de WhatsApp y cuáles son sus beneficios?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo. Con todas sus funciones disponibles, que se actualizan constantemente y permiten una conexión multiplataforma gracias a WhatsApp Web, hablamos de una de las herramientas clave para todo tipo de actividad social.

Sin embargo, como cualquier cosa que ya es buena, WhatsApp siempre puede ser aún mejor. Esto puede lograrse a través de mods, que como explicaremos a continuación con más detalle, son versiones de la aplicación con las que el usuario puede sacar más provecho a WhatsApp.

¿Qué son los mods de WhatsApp?

Bueno, MOD es un acrónimo de la palabra "Modificado". Entonces, básicamente, los mods de WhatsApp no son más que una versión alterada de la aplicación de mensajería instantánea original. Estas aplicaciones están diseñadas por desarrolladores externos que utilizan el marco oficial de WhatsApp.

Los mods tienen funciones como programar mensajes, mostrarte siempre o nunca en línea, guardar videos e imágenes de estados, y muchas más.

Los principales beneficios de usar WhatsApp Mod sobre el WhatsApp Messenger oficial es el conjunto adicional de funciones que ofrece para una mejor capacidad de control y una mejor experiencia de chat.

Dado que la versión original de WhatsApp tiene muchas restricciones, como que no puede descargar los videos de estado de otra persona, no puede enviar archivos o archivos adjuntos grandes, tiene restricciones para agregar miembros limitados en grupos de WhatsApp, etc. Deberías intentar usar las alternativas de WhatsApp que le brindan más beneficios sobre la versión oficial.

¿Es seguro usar mods para WhatsApp?

Al principio, desde un punto de vista legal, WhatsApp Mod no es la versión oficial. Por lo tanto, la aplicación Messenger original puede emprender en cualquier momento acciones legales contra los desarrolladores de MOD APK y sus usuarios.

Además, WhatsApp se basa en el cifrado de extremo a extremo para mensajería y llamadas de voz. Por lo tanto, las posibilidades de que un tercero pueda recuperar su comunicación son nulas.

Sin embargo, los mods no dependen de ningún sistema de cifrado. Por lo tanto, puede ser riesgoso, pero no hay quejas ni problemas de seguridad que los usuarios hayan enfrentado al usar otras alternativas de WhatsApp.

En pocas palabras, depende totalmente de ti si quieres probar a usar un mod de WhatsApp para experimentar características sorprendentes o no.