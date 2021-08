¿Qué significa Made in China?

Made in China es una leyenda que significa en español literalmente “hecho en China”, aunque también se le conoce en inglés como “Product of China” o incluso “Made in PRC” que significa lo mismo y es español indica que “Producto de China” o “Producto hecho en la República Popular China (RPC).

En La Verdad Noticias te revelamos que esta leyenda como lo indica su significado literal se coloca a los productos que se elaboran en aquel país, y es muy famosa porque se encuentran distribuidos en casi todo el mundo.

Anteriormente te contamos que dicho país presumió tren de levitación magnética; sin embargo, ahora te diremos todo sobre su popular leyenda en cientos de productos manufacturados.

¿Cómo funciona Made in China?

Empresa de comercio electrónico. Foto: linkedin.com

No se debe confundir esta leyenda con el sitio web Made-in-China.com, el cual se dedica al comercio electrónico en aquel país y es un líder que se ha desarrollado por Focus Technology Co., Ltd. Focus Technology.

Esta empresa se ha vuelto pionera en su ramo desde 1996, y ha logrado que cientos de empresas puedan posicionarse y competir en el mercado internacional en línea.

Para comprar productos en esta plataforma primero se tiene que realizar un registro, es decir, se necesita crear una cuenta, la cual dará acceso gratis a todos los productos que tiene disponible, y que se podrán buscar ya sea por medio de su directorio o usando palabras claves.

Ya que se tengan los resultados de la búsqueda se usan filtros para poder tener el producto más cercano a las características que se requieran, después ahí mismo se puede contactar al proveedor.

¿Qué marcas se fabrican en China?

Giorgio armani en Pekín, China. Foto: missandchicblog.com

Miles de marcas fabrican en China, y aquí te daremos algunas de las firmas más famosas que tienen su manufactura en aquel país asiático, ¡no podrás creerlo!

Nike está en Taicing y Shanghái Volswagen está en Shanghai y Changchun Nokia está en Beijing Apple está en Zhengzhou Samsung Armani Prada Tommy Hilfigher Céline Coach Burberry Ralph Lauren Hugo Boss Camper Caramelo

Si quieres saber más de lo que hace esta nación tienes que saber que los chinos culpan a otros países del inicio de la pandemia.

¿Qué es lo que más se produce en China?

Cultivo de arroz en China. Foto: 15minutos.com

China es el líder mundial en el comercio de cientos de productos, desde juguetes, electrónica, calzado, pero incluso en los siguientes ámbitos se ha ganado el reconocimiento en todo el mundo:

Minería y procesamiento de hierro, acero, aluminio y otros metales Producción de carbón Maquinaria Armamento Textiles Vestuario Petróleo Cemento Productos químicos Abonos

Cabe destacar que esta nación también es líder en el planeta por su producción agrícola, estos son algunos de los alimentos con los que sobresale:

Arroz Trigo Patatas Tomate Sorgo Cacahuete Té Mijo Cebada Algodón Semillas oleaginosas Soja

Conoce más sobre este país leyendo ¿Cuál es la capital de China?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!