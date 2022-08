¿Qué pensión puedo cobrar si coticé menos de 15 años en España?

En España para que una persona pueda recibir su pensión contributiva de jubilación es obligatorio que haya laborado y cotizado por lo menos 15 años, pero ¿qué pasa si no coticé todos estos años? No te preocupes, pues existe otro tipo de pensión que puedes cobrar y en La Verdad Noticias te explicamos lo que debes saber al respecto.

Tal como hemos revelado, para que una persona cobre una pensión contributiva de jubilación tiene que cumplir con ciertos criterios, de tal forma que los trabajadores que hayan cotizado pocos años tendrán bastantes dificultades para obtener la pensión, pues al no llegar a por lo menos 15 años cotizados será imposible cobrar esta pensión.

Esto no quiere decir que los ciudadanos españoles se quedarán desprotegidos, en caso que los trabajadores no lleguen al tiempo mínimo de cotización, se puede acceder a las pensiones no contributivas de jubilación.

Esta pensión se otorga “a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva”, según detalla el IMSERSO en su sitio web.

¿Qué necesito para solicitar la pensión no contributiva en España?

La pensión la pueden tramitar las personas mayores de 65 años

Para poder recibir este apoyo económico para adultos mayores no solo hace falta acreditar que no se llevó a 15 años, sino también es necesario:

Tener al menos 65 años.

Vivir en territorio español cuándo se solicite la pensión y haber vivido en el territorio por un tiempo mínimo de 10 años en el periodo que va de los 16 años a la fecha que solicita la pensión. De esos 10 años al menos dos deben haberse dado de forma consecutiva y anterior a la solicitud de la pensión.

Demostrar ingresos anuales inferiores a 5.899, 60 euros anuales si se vive solo. En caso de formar una unidad de convivencia, las cantidades son diferentes: 10.029, 32 euros anuales para dos personas, 14.159, 04 para tres personas y 18.288,76 para cuatro o más personas.

¿Cuánto es la pensión no contributiva 2022?

Este 2022 el monto de la pensión en España es de 5.899,60 euros íntegros anuales

En este 2022, el pago de las pensiones no contributivas en el país de España quedó fijada en 5.899,60 euros íntegros anuales, los cuales se depositan en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año.

