¿Qué pasa si Derek Chauvin es condenado o absuelto por la muerte de George Floyd?

El destino de Derek Chauvin debería estar en manos del jurado el lunes 19 de abril por la tarde. El lunes por la mañana, ambas partes darán sus argumentos finales y luego el jurado comenzará las deliberaciones. Serán "secuestrados", lo que significa que pasarán la noche en un hotel y serán escoltados por agentes hacia y desde el juzgado para determinar o no su culpabilidad en la muerte de George Floyd.

Si Chauvin es declarado inocente de todos los cargos, saldrá de la sala del tribunal como un hombre libre. Si es declarado culpable de cualquiera de los tres cargos, será detenido de inmediato.

“Desde la sala del tribunal, irá a la cárcel y permanecerá en la cárcel hasta que se dicte sentencia. Si hay una sentencia de prisión, que por supuesto habría, iría a la cárcel ”, dijo el abogado Joe Tamburino.

Condenas que podría enfrentar Derek Chauvien por la muerte de George Floyd

El ex policía podría enfrentar una condena de hasta cadena perpetua

Chauvin está acusado de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado por la muerte de George Floyd. Según las pautas de sentencia, podría recibir 12 años y medio por asesinato no intencional en segundo grado o asesinato en tercer grado. El homicidio en segundo grado sería de cuatro años.

Si hay una condena, el jurado tendrá un segundo trabajo que hacer. El jurado tendrá que retroceder y deliberar sobre la existencia de factores agravantes.

El primer factor agravante posible es si la víctima fue "tratada con especial crueldad". El segundo es si había un niño presente. Los testigos en el lugar y que testificaron incluyeron a dos adolescentes que tenían 17 años en ese momento, así como a un niño de 9 años.

“Si encuentran factores agravantes, el juez podría llegar hasta el máximo legal, que para el primer conteo es hasta 40 años, contar dos hasta 25 años y contar tres hasta 10 años”, dijo Tamburino.

Si Chauvin es de hecho absuelto, aún podría enfrentar cargos penales federales por derechos civiles. Un gran jurado se ha reunido para considerar esos cargos, y si fuera acusado y condenado en un tribunal federal, esa sentencia podría ser de hasta cadena perpetua.

Desde que comenzó el juicio el mes pasado, la fiscalía llamó a 38 personas. Esta semana, la defensa se hizo cargo y llamó a siete personas para que testificaran en la corte. El ex policía Derek Chauvin no fue uno de ellos. El jueves, invocó su derecho constitucional a no declarar. Fue una decisión que se tomó sin la presencia del jurado.

Los miembros del jurado escucharán una instrucción de que no pueden sostener la decisión de Chauvin de no testificar en su contra.

¿Cuáles han sido los argumentos de la defensa de Derek Chauvin?

Derek Chauvin presuntamente usó fuerza excesiva para detener a George Floyd

La defensa ha enfatizado repetidamente que Chauvin estaba distraído y temía a los transeúntes en la escena. La defensa llamó al oficial de policía de Minneapolis Park, Peter Chang, quien testificó que la multitud era intimidante.

“Estaba preocupado por la seguridad de los oficiales debido a la multitud. Solo quería asegurarme de que los oficiales estuvieran bien ”, dijo.

Durante su caso, la fiscalía convocó a expertos y media docena de agentes de la policía de Minneapolis, incluido el jefe Medaria Arradondo, para testificar que Chauvin utilizó fuerza excesiva, incluso fuerza letal sobre George Floyd. La defensa respondió con un solo experto Barry Brodd.

“Sentí que Derek Chauvin estaba justificado al actuar con la razonabilidad objetiva siguiendo la política del Departamento de Policía de Minneapolis y los estándares actuales de aplicación de la ley”, dijo Brodd.

Finalmente, la defensa trajo a su propio experto médico para testificar que hubo tantos factores involucrados en la muerte de George Floyd, incluido su uso de drogas, afecciones cardíacas, posible intoxicación por monóxido de carbono y la restricción policial, que simplemente no se pudo determinar la forma de muerte. La defensa espera crear dudas razonables en la mente de al menos un miembro del jurado.

