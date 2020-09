¿Qué pasa cuando cambias de número en WhatsApp?

WhatsApp permite a los usuarios cambiar su número de teléfono y utilizar la misma cuenta para evitar que pierdas tus contactos, chats, mensajes destacados y toda la información acumulada en la aplicación de mensajería.

Para hacerte el proceso de cambiar tu número de WhatsApp un poco más claro, aquí te explicamos qué es lo que sucede con cada aspecto de la aplicación cuando la vinculas a un nuevo número telefónico.

Cambiar tu número de WhatsApp en el mismo teléfono

Puedes hacerlo de dos formas. Primero, usando la función incorporada de cambiar el número en WhatsApp y segundo, desinstalando la aplicación.

Si deseas cambiar el número de WhatsApp en el mismo teléfono, WhatsApp proporciona una forma nativa de hacerlo. Todo lo que necesitas hacer es ir a la configuración y usar la función Cambiar número. No es necesario que elimines la aplicación de tu teléfono.

En WhatsApp, ve a Ajustes>Cuenta>Cambiar número y sigue las instrucciones

Cuando lo haces, esto es lo que sucede con varias cosas.

Cuenta antigua

En primer lugar, se eliminará tu antiguo número de WhatsApp. Con eso, queremos decir que ya no aparecerás en la lista de tus contactos de WhatsApp. Si alguien te envía un mensaje en el número anterior (a través del historial de chat existente), no se te entregará. Los remitentes recibirán una sola marca gris en el mensaje. Tu última vista también desaparecerá.

Chats

Todos tus chats se conservarán junto con tus archivos. No les pasará nada. Una vez que cambies el número en la aplicación, no verás ninguna diferencia por su parte.

Grupos

Al igual que en los chats individuales, los grupos de WhatsApp también permanecen. No serás eliminado de ninguno de ellos. Aparecerá un mensaje silencioso en el grupo de que has cambiado tu número.

Configuración e información de perfil de WhatsApp

Todas sus configuraciones de WhatsApp, como tonos, privacidad y cosas similares, se migrarán al nuevo número de WhatsApp. No tendrás que volver a configurarlos. Del mismo modo, la información de tu perfil, como Acerca de y la imagen de perfil, también aparecerá para tu nuevo número.

Notificar a tus contactos

Dado que tu antiguo número de WhatsApp ya no estará activo, es importante informar a las personas.

Hay dos métodos para notificar a contactos individuales. En primer lugar, WhatsApp ofrece una opción nativa para eso. Cuando utilices la función de cambio de número de WhatsApp, se te preguntará si deseas notificar a sus contactos. Tienes tres opciones: Todos los contactos, Contactos con los que tengo conversaciones o Personalizado. Puedes elegir uno u omitirlo. El mensaje se enviará desde el nuevo número.

Para avisar a todos tus contactos de tu cambio de número, selecciona Nueva difusión en los ajustes

En segundo lugar, puedes usar la función de enviar un mensaje a una lista de contactos para informar a otros que estás cambiando de número. Ten en cuenta que debes hacerlo utilizando el número anterior de WhatsApp, ya que los mensajes de difusión requieren que el contacto se guarde en el teléfono del destinatario.

Dado que no tendrán tu nuevo número, el mensaje no se entregará. Así que hazlo primero desde el número anterior. Cuando se trata de los grupos, no tienes nada de qué preocuparte: WhatsApp les notifica automáticamente cuando cambias de número telefónico para agregarte de nuevo.