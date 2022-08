¿Qué opina la OMS de la viruela del mono?

Son tantas las incógnitas y opiniones que existen acerca de la viruela del mono, pero… ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud?

Durante una de las alocuciones del Director General de la OMS sobre la viruela símica, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mencionó que todos los Estados Miembros de la organización deben de compartir la información que tienen, pues en otras ocasiones ha pasado que por ocultar la misma, se han llegado a generar grandes consecuencias.

Entre los datos que compartió, dijo que en general, la viruela símica tiene un nivel de riesgo moderado a nivel mundial, sin embargo, ese no es el caso de la Región de Europa, donde sí confirmó que existe un riesgo alto.

Como la propagación del virus en el mundo ha sido rápida, tuvo que declarar que el brote de la viruela símica constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, no obstante, la OMS confía en que el brote se pueda interrumpir con las estrategias adecuadas en los grupos adecuados.

¿Cómo inició la viruela del mono?

La viruela del mono existe desde 1958 cuando se le detectó a los monos, posteriormente en 1970 se registraron los casos en humanos y se convirtió en una enfermedad endémica de África. Si hablamos específicamente de los casos de este brote, La Verdad Noticias te informa que en el mes de mayo cuando se empezaron a confirmar los casos fuera de la región africana.

Recomendaciones de la OMS para la viruela del mono

Las recomendaciones de la OMS para la prevención de la viruela del mono, son las siguientes:

Limitar el contacto directo con personas que tienen viruela símica, ya sea confirmada o por comprobar.

Limpiar y desinfectar periódicamente los entornos que podrían estar contaminados.

Mantenerse informado sobre la situación del virus en la zona geográfica en la que uno vive.

Dialogar abiertamente con las personas con las que uno tiene relaciones sexuales sobre cualquiera de los síntomas.

Aislarse si uno cree que tiene el virus.

Por supuesto, también es necesario tomar en cuenta las medidas de higiene básicas, como lavarse las manos y en este caso, utilizar cubrebocas.

¿En qué países aún no hay viruela del mono?

Actualmente, las 6 regiones pertenecientes a la OMS tienen casos confirmados de viruela del mono y únicamente se están llevando a cabo los registros de los países y territorios en los que ya llegó la viruela símica, así que no podemos hablar aún sobre países que no tengan, sin embargo, de los 194 Estados Miembros de la OMS, son 99 los territorios en los que ya se encuentra presente el virus, de manera que son 95 los que afortunadamente aún no presentan casos.

