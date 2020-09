¿Qué hacer si olvidas tu usuario y contraseña en la app de CFE? | CFE

Gracias a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha invertido en tecnología para poder brindar un mejor y más efeciente servicio de energía eléctrica, miles de usuarios han optado por llevar sus cuentas a través de la aplicación móvil de la compañía CFE Contigo.

Sin embargo, esto ha derivado a otra serie de infortunios tales como, olvidar el nombre de usuario y la contraseña, por ello aquí te dejaremos una guía práctica con la cual esperamos ayudar a resolver esa duda que tanto dolor de cabeza a causado a los millones de clientes de CFE.

¿Qué hacer si olvidaste tu usuario y contraseña en la app de CFE?

A través de la aplicación móvil CFE Contigo, podrás hacer los pagos de tu recibo de luz al día y muchos otros trámites que te evitarán trasladarte a las oficinas. Si todavía no estás registrado en ella o aún no la has descargado, te dejamos nuestras guías ¿Cómo registrarse en CFE contigo? y ¿Cómo bajar la aplicación de CFE Contigo? para que lo hagas de la manera más sencilla.

Una vez que la tengas descargarda, deslízate al menú inferior donde podrás encontrarte con la opción ‘Reportes’, ahí podrás ingresar la falla que hayas detectado para comunicar a la CFE que actúe. Sin embargo, si lo que quieres es recuperar tu usuario y contraseña el proceso es el siguiente:

Manten a la mano tu correo electrónico y contraseña para ingresar al mismo.

Ingresa al sitio: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Recibos/Registro/recuerdaClave.aspx.

Dirígete al sitio donde debes colocar el código que te solicite.

Después pon tu correo electrónico y da click en ACEPTAR

Revisa tu bandeja de entrada y ¡LISTO!

Para recuperar tu usuario y contraseña es necesario que cuentes con algún correo electrónico. Foto: Especial.

En caso de que tengas más dudas a cerca del servicio de la aplicación móvil o su funcionamiento, te recomendamos visitar el portal oficial de la CFE, donde podrás encontrar las respuestas a tus cuestionamientos.