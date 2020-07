Qué hacer para no perder puntos del Infonavit si pierdes tu trabajo

La inestabilidad laboral en el país y los momentos de crisis económica por los que suelen pasar las empresas representan un alto riesgo para los trabajadores que cotizan puntos con el Infonavit para poder aspirar a un crédito hipotecario.

La gran importancia de obtener puntos con la institución es que representan un indicador que beneficia al futuro acreditado. Aunque no representan un monto económico, sino más bien son una referencia, muchos trabajadores tienen la duda de qué puede pasar con sus puntos del Infonavit si dejan de trabajar.

Acciones para conservar tus puntos del Infonavit

Si perdiste tu empleo y no has logrado acumular los 116 puntos necesarios para aspirar a un crédito hipotecario, será necesario que te incorpores a un nuevo empleo que te ofrezca prestaciones en un lapso no mayor a dos meses para seguir cotizando.

En caso de que pase el periodo bimestral y no consigas un trabajo, el Infonavit puede inferir que dejaste de estar activo laboralmente y perderás tus puntos de cotización continua, retrasando la posibilidad de solicitar un crédito.

Si dejas de trabajar durante más de dos meses, perderás la totalidad de tus puntos acumulados, por lo que tendrás que laborar un igual número de bimestres que transcurrieron para conseguir tus puntos actuales, además de los que necesitarás para lograr los 116 puntos.

Si dejas de trabajar, solo perderás los puntos por continuidad.

Si pasan los dos meses y no encuentras empleo, puedes tomar la alternativa de iniciar un ahorro en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), donde realizando un ahorro durante al menos 4 meses podrás ejercer tu crédito hipotecario.

La cantidad de ahorro puede ir desde los 20 mil hasta los 80 o 90 mil pesos, y se sumará a tu capacidad de compra, que se calcula con base en tu salario y tu edad.

La mejor opción es no permitir permanecer sin cotizar ante el Infonavit por más de dos meses, en dado caso que el bimestre haya concluido y aún te encuentres en desempleo, es crucial que consigas empleo antes de que finalice el bimestre.