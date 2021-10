¿Qué es la variante de coronavirus AY.4.2, descendiente de Delta?

La variante de coronavirus AY.4.2, también conocida como “Delta Plus” es la variante de Delta que fue identificada por científicos británicos un mes atrás. Hasta ahora no es una variante que genere preocupación, por lo que no ha sido bautizada con alguna letra del alfabeto griego, tal como las variantes Alpha, Gama, Beta, etc.

Se informó a La Verdad Noticias que los científicos están monitoreando y analizando esta variante conocida como AY.4.2, para analizar si es más infecciosa o más letal que las otras variantes del COVID-19.

En un reporte las autoridades británicas indicaron que representa el 6% de todos los casos de coronavirus existentes en el país, pero todo apunta a que tendrá una “trayectoria ascendente” y de hecho Delta Plus es ahora una "variante de preocupación" en India

¿Cómo es la variante de coronavirus AY.4.2?

Los casos de la variante Delta Plus podrían aumentar significativamente

Esta nueva variante tiene dos mutaciones en la proteína de pico, que es la que ayuda a que el virus invada las células del cuerpo. Pero estos cambios ya han sido vistos en otras versiones del virus, aunque “no llegaron muy lejos” según explicó el director del Instituto Genético del University College de Londres, François Balloux.

Por otro lado la variante Delta continúa siendo “con mucho, la variante más dominante en términos de circulación global”, según indicó Maria Van Kerkhove, responsable técnica de la OMS para el Covid-19.

La agencia de salud de Naciones Unidas se encuentra actualmente monitoreando 20 variaciones de Delta, y la AY.4.2, es apenas “una a tener en cuenta porque tenemos que vigilar constantemente cómo cambia este virus” señaló la especialista.

Variante Delta ¿qué es?

La variante Delta es la predominante en el mundo

La variante Delta es una mutación del COVID-19, fue identificada por primera vez en India en diciembre de 2020. Delta es más del doble de contagiosa que las variantes anteriores, y los estudios han demostrado que puede ser más peligrosa y ahora ha surgido una derivada de esta, la variante de coronavirus AY.4.2.

