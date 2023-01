¿Qué es la pobreza menstrual y por qué afecta a las mujeres de América Latina?

Expertas señalaron que millones de mujeres en América Latina son afectadas por un fenómeno conocido como pobreza menstrual, que ocurre cuando no cuentan con los insumos necesarios para poder gestionar su periodo menstrual de una manera cómoda y segura.

Lo anterior se debe, según indicaron las expertas a factores como la falta de acceso a agua potable, toallas sanitarias, tampones, copas y aditamentos de este tipo que permiten contener el flujo menstrual, lo que provoca que las mujeres vean disminuidas sus posibilidades académicas y laborales al quedarse en casa.

Pobreza menstrual afecta a mujeres

De acuerdo con diversos estudios, la pobreza menstrual hace que las mujeres pierdan cerca de 60 días al año debido a la imposibilidad para dejar sus hogares durante su periodo, lo que las afecta en términos académicos y laborales, además de que mantiene la discriminación y el rezago económico.

“En este momento, niñas, adolescentes, mujeres no pueden ir a la escuela, colegio, trabajo o actividades sociales porque no tienen lo necesario para gestionar su menstruación”, explicó la emprendedora social Marysela Zamora, directora ejecutiva de la organización no estatal Nosotras Women Connecting, de Costa Rica.

La especialista indicó que es clave comprender que la pobreza menstrual que viven muchas mujeres está relacionada tanto con el no acceso a productos menstruales, como con la falta de acceso a educación menstrual, agua, infraestructura o condiciones que aseguren una gestión digna, segura y autónoma para quienes menstrúan.

Pobreza menstrual en México

Cabe señalar que en México, el 42. 4 por ciento de la población total femenina vive en condiciones de pobreza, lo que genera brechas sociales y económicas que contribuyen a que padezcan pobreza menstrual.

