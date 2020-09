¿Qué es la fosfina? El gas hallado en Venus por un telescopio de Chile

Un increíble descubrimiento espacial se logró en Chile, pues gracias al telescopio Atacama Large, se detectó una molécula de fosfina que podría ser un indicio de que el planeta Venus puede albergar vida.

En las últimas horas se reveló esta impactante noticia que dejó impresionados a los habitantes de Chile y toda América Latina, ya que despertó una nueva teoría sobre la vida en otros planetas en nuestro sistema solar

La profesora Jane Greaves, de la Universidad de Cardiff del Reino Unido, y sus colegas se están haciendo la misma pregunta. Y ya se encuentran investigando cómo es que esta molécula apareció en Venus.

¿Qué es la fosfina encontrada en Venus?

Se trata de un gas conocido como fosfano o fosfino/fosfina (PH3), una molécula formada por un átomo de fósforo y tres átomos de hidrógeno. Que se produce en la tierra de forma artificial por las fábricas, se encuentra en pantanos y vive en organismos de animales como los pingüinos.

Es un gas que se puede producir industrialmente, por supuesto. Pero en Venus no existen las fábricas; y ciertamente no hay pingüinos. Entonces, ¿cómo es posible que ese gas esté allí, a 50 km de la superficie de nuestro planeta?

"A lo largo de toda mi carrera me he interesado en buscar vida en otras partes del Universo, por eso me impresiona que esto sea posible. Pero sí, estamos animando genuinamente a otras personas a que nos digan lo que podríamos habernos pasado por alto”. dijo la profesora Greaves.

Venus podría ser el nuevo hogar de la tierra

Un artículo en la revista Nature Astronomy que detalla sus hallazgos sobre la fosfina en Venus, así como las diversas investigaciones que han hecho para intentar demostrar que esta molécula podría tener un origen natural y no biológico.

Debido a todo lo que se sabe de Venus, nadie ha logrado explicar una vía abiótica hacia la fosfina. No en las cantidades que se han detectado. Esto significa que vale la pena considerar que exista una fuente de vida en ese planeta, aunque las condiciones atmosféricas no son prometedoras, pues tiene una temperatura promedio de 400 grados centígrados.

El equipo la profesora Greaves identificó por primera vez la fosfina en Venus con ayuda del telescopio James Clerk Maxwell en Hawái, y luego confirmó su presencia utilizando el de Atacama en Chile.