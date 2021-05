¿Qué es el COVAX, programa en el EE.UU. está enviando vacunas?

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunció que enviará millones de dosis de vacunas COVID-19 al extranjero a principios de julio. Pero significativamente, dijo que el país estadounidense no distribuiría estas vacunas simplemente para ganarse el favor de los aliados devastados por la pandemia, y que por lo contrario, trabajará con COVAX.

El mandario anunció que se unirá al programa “para garantizar que las vacunas se entreguen de una manera equitativa y que siga la ciencia y los datos de salud pública".

Los detalles exactos del arreglo aún se están elaborando. Pero muchos líderes de la salud mundial ven el compromiso de Estados Unidos con este programa como un punto de inflexión potencial para hacer que la distribución de vacunas dependa menos de la riqueza o la lealtad política de una nación.

¿Qué es COVAX?

El programa fue creado en abril de 2020 tras la pandemia del COVID-19.

Es un programa conjunto entre la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro de Preparación e Innovación para Epidemias(CEPI ), Gavi, la Alianza de Vacunas y UNICEF, el fondo para la infancia de las Naciones Unidas, mismo que fue creado en abril de 2020.

La idea detrás del programa distribuidor de vacunas es que precompraría grandes cantidades de vacunas de los principales fabricantes. Luego, cuando salgan de la línea de producción, distribúyalos a nivel mundial de manera que cada país obtenga una participación equitativa en función del tamaño de su población.

El Acelerador ACT tiene una variedad de fuentes de financiamiento. Obtiene dinero de países miembros ricos que hacen pagos iniciales para futuros envíos de vacunas. Así como también de la Fundación Bill & Melinda Gates, UNICEF y el Banco Mundial.

Este programa de compras a granel permitiría a las naciones más pequeñas obtener vacunas al mismo precio que a los países más grandes. Y supone que 92 de las naciones más pobres del mundo recibirán vacunas gratis.

COVAX vacuna

Cerca de 100 países han recibido vacunas a través de este programa.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el programa realizó su primera entrega de vacunas en febrero y hasta el momento ha distribuido 65 millones de vacunas a más de 100 países.

Sin embargo, no todo ha resultado como lo planeado, ya que el Serum Institute of India, quien iba a ser el principal proveedor de dosis, no ha entregado ningún envío al programa desde marzo, debido a que ha estado desviando toda su producción para abordar la crisis por COVID-19.

COVAX es la única herramienta global que intenta asegurarse de que todos los países tengan acceso a parte del suministro global limitado y recientemente Estados Unidos se unió al programa para la distrubición equitativa de las vacunas contra el COVID-19.

