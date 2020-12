¿Qué es Labalabi for WhatsApp y para qué sirve? Pasos para descargar el APK

El uso de WhatsApp es cada vez más frecuente para la comunicación y a veces los usuarios tienden a complementar la aplicación con apps secundarias, una de las más frecuentes es la llamada Labalabi for WhatsApp, pero ¿qué es y para qué funciona? En La Verdad Noticias te tenemos todos los detalles.

Lo mejor de todo es que no tiene nada que ver con WhatsApp Plus, la aplicación modificada que puede generar un bloqueo de tus conversaciones.

Labalabi for WhatsApp es un programa para celular que tiene como fin poder chatear con cualquier persona sin necesidad de tener un número, asimismo, a través de ella, puedes abrir rápidamente WhatsApp Web.

Incluso, con ella podrás realizar llamadas con un número totalmente nuevo. ¿Dónde puedo descargar? Si bien existen varias webs, aquí te mencionamos algunas.

Labalabi for WhatsApp

¿Cómo descargar Labalali for WhatsApp?

Labalabi for WhatsApp puede descargarse a través de APK Pure totalmente gratis. Cuando lo obtengas, deberás darle permiso a tu celular para que instale apps de terceros.

Luego de ello abre la aplicación y te pedirá una configuración. Otorga los permisos correspondientes y listo.

Lo único malo es que está lleno de publicidad, lo que imposibilita un poco la navegación en la app. Por otro lado, el lado positivo es que nunca te pide acceso a información de tus contactos o a tu teléfono.

De momento solo puede instalarse en los terminales de Android. En los iPhone no es posible.

Trucos de WhatsApp

WhatsApp es una de las pocas aplicaciones que se preocupa por la experiencia de sus usuarios al sumergirse en su app, es por eso que realizan actualizaciones de forma frecuente, haciendo que la comunicación entre las personas sea más práctica y sencilla. Sin embargo, no todos saben sacarle el máximo provecho a la popular aplicación.

Los creadores de Whatsapp han desarrollado diversas herramientas para que sus usuarios puedan navegar a gusto en el aplicativo. No obstante, esto es desconocido por gran parte de la población, es por esa razón que la misma empresa ha compartido en su blog, una lista de lo mejores trucos desarrollados por la app.

Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que sorprendentemente funciona!

Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en una ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando " Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar WhatsApp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de WhatsApp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada.

Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iphone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

Administrar quién puede agregarnos a grupos: No hay nada que incomode más que ser agregado a un grupo lleno de personas desconocidas. Es por eso que WhatsApp desarrolló la opción de administrar que usuario puede agregarnos a grupos.

