¿Qué es LGBTTTIQA? Las letras van en aumento

¿Te quedaste en las siglas LGBT?

Aquí te explicamos la diferencia de cada letra:

Esta comunidad ha ido aumentando letras, según la diversidad de minorías que van adoptando. Ahora es LGBTTTIQA.Lesbiana: Mujeres que se relacionan amorosa y sexualmente con otras mujeres. Gay: Hombres que mantienen relaciones sexuales y amorosas con otros hombres. Bisexual: Persona que entabla relaciones amorosas y sexuales con hombres y mujeres. Trasvesti: Persona que a veces se viste y se comporta como el sexo opuesto. Estas personas no tienen problema con su cuerpo, sexo ni sus genitales, caso opuesto el de los transexuales. Transexual: Persona que se identifica como alguien del sexo opuesto y que se somete a cirugías para completar la transición identitaria. Transgénero: Persona que se identifica como alguien del sexo opuesto, un hombre como una mujer y viceversa. Es sólo identidad de género ya que no tienen la finalidad de modificar su cuerpo. Intersexual: Antes se les llamaba hermafroditas, son personas que nacen con una combinación de características en su cuerpo tanto masculinas como femeninas.

Queer: Son personas que cuestionan lo LGBT, Andrea García Becerra, antropóloga, magister en estudios de género y docente de la Universidad Javeriana en Bogotá lo explica muy bien con estas preguntas “¿Por qué habría que definirse por un gusto en la sexualidad? ¿Por qué si a una mujer le atrae un hombre tendría que definirse como heterosexual? ¿O si a una mujer le gusta alguien de su mismo sexo tendría que calificarse como lesbiana? Lo queer no puede ser entendido como una categoría más de esa sigla porque está en contra de estas: busca no encasillarse ni definirse sino vivir en una fluidez constante. Asexual: Es una persona que no siente atracción amorosa y sexual hacia otras personas.