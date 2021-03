¿Qué efectos pueden causar las vacunas en pacientes con COVID-19 prolongado?

Las vacunas contra el COVID-19 fueron lanzadas al mercado cuando la pandemia no cumplía ni el año de ser declarada por la OMS, por lo que su rápido desarrollo podría generar consecuencias, pero ¿qué tan graves pueden ser? Los científicos apenas están comenzando a estudiar cualquier efecto potencial de las vacunas sobre los síntomas prolongados, con mayor rapidez tras la controversia por la vacuna desarrollada por AstraZeneca.

Recientemente, el Daniel Griffin, médico de enfermedades infecciosas de la Universidad de Columbia declaró para The New York Times que alrededor del 40 por ciento de los pacientes de COVID-19 que ha estado tratando durante mucho tiempo mencionan una mejoría de los síntomas después de la vacuna.

“Ellos notan a lo largo de los días que se sienten mejor. Que la fatiga no es tan mala como era y que su olfato tal vez está regresando”, explicó Griffin. Sin embargo, otros médicos dicen que es demasiado pronto para sí las vacuna contra el COVID-19 tiene efecto positivo o por lo contrario, efectos secundarios en los pacientes.

Vacunas contra el COVID-19 experimentales

Un reciente estudio realizado por investigadores británicos que aún no ha sido revisado por pares encontró que 8 meses después de que las personas fueron hospitalizadas por COVID-19, aquellos que fueron vacunados experimentaron una mejoría en los síntomas que aquellos que aún no estaban vacunados.

Para este ensayo se aplicó la vacuna de Pfizer-BioNTech y Oxford-AstraZeneca a 44 pacientes que presentaban más afecciones médicas subyacentes, ya que las personas con esas características calificaron para las vacunas antes. Un mes después de la vacunación, esos pacientes informaron una mejoría en el 23 por ciento de sus síntomas prolongados de COVID-19, como dolor articular y respiración, mientras que el 5,6 por ciento de sus síntomas habían empeorado.

Vacuna COVID-19 en pacientes con síntomas prolongados

La inmunóloga de Yale, Akiko Iwasaki detalló que una una vacuna, al generar anticuerpos contra la proteína de pico del coronavirus, podría eliminar potencialmente los vestigios del virus o los restos de ARN viral que pueden permanecer en algunos pacientes, conocidos como síntomas de COVID-19 prolongado.

Para la especialista, la vacuna también puede causar efectos positivos en las personas cuyos síntomas prolongados de COVID-19 pueden ser causados por una respuesta post-viral que se asemeja a una enfermedad autoinmune.

Por su parte, el infectólogo Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología indicó: “Los síntomas duraderos de la enfermedad son restos que ha dejado la patología y la vacuna solo mejora el aparato inmunológico. No tenemos claro que nada de esto sea así. Por el momento, no hay información precisa al respecto y deberíamos esperar”.

¿Vacuna COVID-19 de AstraZeneca causa efectos secundarios?

Millones de personas en todo el mundo han recibido la vacuna AstraZeneca desarrollada en la universidad de Oxford, Reino Unido con pocos informes de efectos nocivos, y sus pruebas previas en decenas de miles de personas encontraron que era segura, sin embargo polémica tras los efectos secundarios que presentó en algunos pacientes, por lo que algunos países europeos han puesto en duda su seguridad.

La cascada de decisiones para detener el uso de la vacuna de AstraZeneca, principalmente por países europeos, siguió a los informes de cuatro casos graves en Noruega, entre los trabajadores de la salud menores de 50 años que recibieron la vacuna. La mayoría desarrolló coágulos o anomalías hemorrágicas y tenía recuentos de plaquetas bajos, dijeron las autoridades sanitarias. Dos de ellos han muerto por hemorragias cerebrales y los otros dos están hospitalizados.

Según los ensayos clínicos realizados en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, la vacuna de AstraZeneca puede provoca dolor de cabeza, fatiga, mialgia, malestar general, febrina, fiebre mayor a los 38°C, resfriado, dolor de articulaciones y náusea, sin embargo, no se menciona la trombosis por lo que el fármaco de nuevo es estudiado.

OMS respalda la vacunas COVID-19 de AstraZeneca

Como hemos informamado en La Verdad Noticias, luego que países cómo Dinamarca, Noruega e Islandia suspendieran el uso de la vacuna COVID-19 desarrollada por AstraZeneca como medida de “precaución”, la OMS ha salió a respaldar a la farmacéutica asegurando que “no hay razón para no utilizarla”.

Margarte Harris, una vocera de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el pasado viernes 12 de marzo: “Sí, deberíamos continuar utilizando la vacuna de AstraZeneca. No hay razón para no utilizarla".

Como se recordará, Dinamarca fue la primera nación en informar la medida luego que en la entidad se registraron “casos graves de trombos en personas vacunadas” aunque hasta el momento no se ha establecido ninguna relación causal entre la vacuna contra el COVID-19 y la enfermedad.

AstraZeneca por su parte, aseguró que su vacuna es segura, indicando que todos los lotes están sujetos a controles de calidad y que no se han confirmado eventos adversos graves asociados a su producto.

¿Qué efectos secundarios provocan las vacunas COVID-19?

Los efectos adversos de las vacunas contra el COVID-19 no son muy diferentes a los fármacos contra la fiebre amarilla, los cuales van desde la fiebre, malestar general, dolor de cabeza, hinchazón en el brazo. Estas reacciones las sufran una de cada cuatro personas que reciben la vacuna.

En apenas tres meses de vacunación en poblaciones masivas en todo el mundo, se ha demostrado que los efectos adversos provocados por las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, Moderna y AstraZeneca coinciden con los que ya se habían previsto en los ensayos clínicos.

Sin embargo, en algunas personas, específicamente en países europeos se han reportado casos de trombosis como efecto secundario de las vacunas contra el COVID-19, que ha dejado hospitalizados y hasta muertos, sin embargo, la relación con el fármaco aún no está comprobado.

