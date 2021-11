QAnon Shaman es sentenciado a 3 años de prisión por asalto al Capitolio de EU

Jacob Chansley, mejor conocido como “QAnon Shaman”, fue sentenciado a pasar 41 meses en prisión (tres años y cinco meses) por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero perpetrado por seguidores extremistas del expresidente Donald Trump.

Chansley, junto con cientos de partidarios de Trump, marcharon hasta la sede del Congreso de Estados Unidos en Washington DC e irrumpieron en el proceso de certificación de Joe Biden como presidente, evento presidido por el exvicepresidente Mike Pence, afirmando que su victoria se trató de un fraude electoral. Cinco personas murieron como resultado.

QAnon Shaman, quien asegura que sus actos en el Capitolio “no fueron un ataque”, entró al edificio usando unos cuernos y pieles mientras sostenía una bandera de los Estados Unidos, y dejó una nota amenazadora para Pence.

Pedían 51 meses para QAnon Shaman

El "QAnon Shaman" y cientos de seguidores de Trump esperaban ser perdonados por Donald Trump.

Los fiscales le habían pedido al juez federal de distrito Royce Lamberth que imponga una sentencia más larga de 51 meses a Jacob Chansley, quien se declaró culpable en septiembre de obstruir un procedimiento oficial.

La sentencia coincide con la que impuso el juez Lamberth a un ex artista marcial mixto que fue filmado golpeando a un oficial de policía durante la violencia, quien fue sentenciado la semana pasada a 41 meses de prisión.

Se trata de las dos sentencias más duras dictadas en cualquiera de los aproximadamente 675 procesamientos por este hecho. Todos los registros de disturbios en el Capitolio serán publicados por orden de un juez.

Arrepentido

Chansley aseguró que no intentaba lastimar a nadie el día del amotinamiento en el Capitolio.

“La parte más difícil es que sé que soy culpable”, dijo Chansley antes de escuchar su sentencia, tras describir una infancia difícil y reconociendo que era responsable de su comportamiento.

“Pensé que me iban a dar 20 años de confinamiento solitario”, dijo. “Este trauma me ha hecho algo. Tengo las canas para probarlo en mi pecho, en mis brazos. No debería tener canas ".

Mientras estuvo detenido, los funcionarios de la prisión le diagnosticaron a QAnon Shaman esquizofrenia transitoria, trastorno bipolar, depresión y ansiedad. Cuando se declaró culpable, Chansley dijo que llegó al Capitolio por petición deTrump y se sintió decepcionado de que no lo hubiera perdonado.

