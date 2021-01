Q-Shaman podría iniciar huelga de hambre tras negarse a comer desde su detención

Autoridades estadounidenses han conseguido la detención de varios de los implicados en las protestas del capitolio, quienes enfrentan cargos federales por robo, ingreso a áreas sin autorización y otros delitos.

Uno de los manifestantes que más llamó la atención fue Jake Angeli, mejor conocido como Q-Shaman, quien se entregó a la policía desde el sábado pasado en el estado de Arizona, pero reportes dados por su madre indican que no ha comido desde ese día.

Q-Shaman se niega a comer tras su detención

La comida no orgánica le hace daño a Q-Shaman y por eso se niega a comer

Martha Chansley, madre del famoso manifestante dio una declaración que también fue difundida por el abogado del hombre de 33 años, quien se viralizó en redes sociales por su disfraz durante las manifestaciones.

Aparentemente Q-Shaman no tiene la fortaleza de los guerreros sioux que trató de imitar, pues no ha ingerido alimentos desde el día de su detención, presuntamente por que los alimentos que no son orgánicos le hacen muy mal a su cuerpo.

La madre del manifestante, quien parece ser que continúa haciéndose cargo de su hijo a los 33 años, indicó mediante su abogado que el hombre mantiene una estricta dieta, misma que no pueda seguir en la cárcel por la comida que le ofrecen.

El manifestante podría estar iniciando una huelga de hambre tras su detención

Asimismo, su abogado público no pudo asegurar en su totalidad que su cliente haya restringido su dieta por los alimentos que no recibe, si se trata de motivos religiosos o incluso si quiere iniciar una huelga de hambre por su detención.

En La Verdad Noticias averiguamos que la jueza magistrada Deborah Fine fue conmovida por las declaraciones de la madre, y se puso en contacto con la oficina del sheriff de Estados Unidos para resolver el problema alimenticio de Q-shaman.

