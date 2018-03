Putin pregunta a Maduro por "las fuerzas políticas que se oponen"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha destacado la capacidad de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para establecer un diálogo con "las fuerzas políticas que se oponen" a él, durante el encuentro que han celebrado este miércoles en Moscú. "Vemos que Venezuela atraviesa tiempos difíciles, pero parece que ha logrado establecer un contacto con las fuerzas políticas que se oponen a usted", ha dicho Putin, en la rueda de prensa conjunta, según informa la agencia de noticias Sputnik. Por su parte, Maduro ha asegurado que las negociaciones entre Gobierno y oposición "van muy bien". "Estamos a un 95% de tener un acuerdo con la oposición. Ojalá que la mesa de diálogo permita reponer la paz", ha afirmado el presidente venezolano. Maduro ha explicado que este avance ha sido posible gracias a la mediación del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que la semana pasada se reunieron con el equipo negociador del Gobierno en Santo Domingo. Sin embargo, los representantes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no asistieron a la cita de la capital dominicana, que formaba parte de una serie de contactos exploratorios iniciados en septiembre, por considerar que no se dan las condiciones para que haya un nuevo diálogo. Así, a pesar del tono positivo de Maduro, la oposición se ha descartado de las negociaciones hasta que el Gobierno convoque unas elecciones presidenciales democráticas, libere a los "presos políticos", permita el regreso seguro de los exiliados y dé respuesta a la "crisis humanitaria". Por otro lado, Maduro, que se encuentra en Rusia para asistir a la VI Cumbre Mundial de la Energía, ha indicado que Venezuela está "en coordinación diaria" con otros países productores, entre ellos la nación euroasiática, para "estabilizar y consolidar" el control del mercado petrolero. Maduro ha calificado de "histórico" el acuerdo para recortar la producción de crudo y así aumentar su precio en el mercado internacional y ha instado a cumplirlo "con un altísimo nivel de disciplina". Además, ha abogado por "regionalizar" el valor del petróleo, de acuerdo con el diario venezolano 'El Universal'.

Te puede interesar