Putin dice que Rusia debería pivotar las exportaciones de energía a Asia.

Los países occidentales que intentan excluir a los proveedores de energía rusos afectarán la economía mundial y Moscú debería redirigir sus exportaciones de energía hacia Asia, dijo el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Necesitamos proceder sobre la base de que en el futuro previsible, los suministros de energía a Occidente se reducirán", dijo Putin en una reunión gubernamental televisada sobre el sector energético el jueves. "Necesitamos diversificar las exportaciones", dijo.

Los gobiernos occidentales han impuesto sanciones de gran alcance a los sectores financieros de Rusia en represalia por la invasión de Ucrania el 24 de febrero, y también han anunciado medidas para prohibir o reducir el uso de petróleo, gas y carbón rusos. Sin embargo, Putin afirma que el mundo no podrá “aislar” a Rusia.

Rusia representa el 10% de la producción mundial petrolera

Putin dijo que Rusia, que representa aproximadamente una décima parte de la producción mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de gas, debería continuar en la dirección que ha tomado en los últimos años y "paso a paso, cambiar la dirección de nuestras exportaciones a los mercados de rápido crecimiento del sur y el este".

"Los intentos de los países occidentales de expulsar a los proveedores rusos, reemplazar nuestros recursos energéticos con entregas alternativas, inevitablemente afectarán a toda la economía global", dijo el presidente Vladimir Putin. Europa no podría reemplazar todo el gas ruso de inmediato, agregó.

"Los llamados socios de países hostiles asumen que pueden evitar los recursos energéticos rusos, incluido el gas natural. Su reemplazo razonable para Europa no existe. Es posible, pero no existe hasta ahora. Todo el mundo entiende que no hay un volumen libre [de recursos energéticos] en el mercado mundial".

Rusia suministra el 40% del gas de la Unión Europea

Rusia suministra aproximadamente el 40 por ciento del gas natural de la Unión Europea, y las sanciones occidentales por la guerra de Moscú en Ucrania han afectado sus exportaciones de energía al complicar la financiación y la logística de los acuerdos existentes.

Putin también pidió la aceleración de proyectos de infraestructura, como ferrocarriles, oleoductos y puertos, que redirigirán los suministros de petróleo y gas de Occidente a mercados "prometedores" en el Este y el Sur globales, ordenando a sus funcionarios que presenten un plan para el 1 de junio sobre "expandir la infraestructura de transporte a países de África, América Latina (y) Asia Pacífico".

La Verdad Noticias informa que Rusia lanzó el suministro de gas por gasoducto a China a fines de 2019 y en febrero acordó un contrato de 30 años a través de un nuevo gasoducto, que aún no se ha construido.

