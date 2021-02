Putin AMENAZA con desconectar a Rusia del Internet global y usar su propia red

El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia considera la opción de desconectar los servicios extranjeros de Internet en caso de que el mundo tome acciones contra su gobierno.

Putin dijo que antes de imponer restricciones al Internet, el país primero tendrá que crear su propia alternativa, una red de Internet local.

"Y cuando tengamos algo propio, restringiremos, en todo caso, solo tomando en consideración una situación particular [...] No quiero cortar artificialmente nada, pero cuando se lleven a cabo algunas acciones hostiles no excluyo esto”, dijo Putin citado por Sputnik.

Las declaraciones de Putin surgen tras los reportes de las exitosas pruebas que Rusia ha realizado con una poderosa red nacional alternativa que desafiaría a la internet global.

No fueron revelados los detalles sobre las pruebas, pero según el Ministerio de Comunicaciones no hubo reportes de cambio alguno por parte de los usuarios comunes de Internet, reportó BBC.

Putin contra el Internet mundial

Putin mencionó como argumento para potencialmente desconectar a Rusia del Internet mundial las “acciones hostiles con respecto” a Rusia que son “inaceptables”, y dijo que algunas empresas tecnológicas locales, como Yandex y Sberbank, podrían ser buenas opciones.

"Nuestros respetables colegas, cuando vean que hay una alternativa y no tienen un monopolio en este mercado, actuarán de otra manera".

A principios de febrero, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que es "posible" reducir el tráfico de Internet extranjero en caso de acciones "hostiles" hacia Rusia, pero señaló que el escenario era "poco probable".

Se produce luego de semanas tensas en Moscú y otras ciudades importantes en el vasto territorio ruso por las manifestaciones contra el gobierno de Putin, mientras la gente exige la liberación del activista anticorrupción y principal opositor del presidente, Alexei Navalny.

Algunos funcionarios en Rusia han expresado su preocupación con respecto a las grandes empresas de tecnología estadounidenses que controlan una parte significativa del ciberespacio global.

Las preocupaciones sobre la posibilidad de que las empresas tecnológicas estadounidenses ejerzan la censura y puedan interferir en los asuntos internos de otros países provocaron discusiones sobre el traslado de Rusia a su propio segmento autónomo de Internet, reduciendo su dependencia del tráfico global de Internet.

