Puerto Rico sumido en la oscuridad tras incendio en central eléctrica

Un gran corte de energía afectó a Puerto Rico el miércoles por la noche, dejando a casi 350,000 clientes en la oscuridad luego de que estallara un incendio en una de las centrales eléctricas más grandes del territorio estadounidense.

El apagón fue uno de los más grandes de los últimos meses en la red eléctrica de la isla, que se está desmoronando y cuyos apagones periódicos han empeorado en los últimos años. El apagón provocó un gemido colectivo de personas en todo Puerto Rico, ya que muchos que dependen de la insulina o las terapias respiratorias una vez más se preocuparon por cuánto tiempo duraría.

“¡Apagón!” escribieron muchos clientes frustrados en las redes sociales, usando la palabra en español para interrupción.

Luma, una empresa privada que se hizo cargo de la transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico el año pasado, dijo en un comunicado que es posible que la energía no se restablezca hasta el jueves, “dado el tamaño y alcance” del apagón.

“La red eléctrica ha sufrido un apagón masivo en toda la isla, posiblemente causado por una falla en el interruptor de circuito en la planta de generación de Costa Sur. No tenemos clara la causa exacta en este momento”, dijo la compañía.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Costa Sur es una de las cuatro principales centrales eléctricas de la isla. El departamento de bomberos de Puerto Rico trabajó hasta altas horas de la noche para apagar el incendio mientras la frustración y la ira por otro apagón seguían creciendo.

Carian Montull, de 36 años, dijo que estaba en una tienda de ropa en el sur de Puerto Rico cuando se apagaron las luces. Ella dijo que los generadores de la tienda no se encendieron, por lo que ella y una docena de otros clientes se vieron obligados a dejar sus compras e irse a casa.

Dijo que alguien cerca gritó: “¡¿En serio se apagaron las luces?! No puede ser. Montull dijo que no tiene un generador en casa y esperaba que la electricidad regresara pronto para que la comida en su refrigerador no se echara a perder.

Luma dijo que publicaría información adicional una vez que tuviera más detalles. Cuando se hizo cargo de la transmisión y distribución en junio, el entonces gobernador dijo que la compañía se había comprometido a reducir las interrupciones de energía en un 30% y la duración de las interrupciones en un 40%. Ese mismo mes, un gran incendio en una subestación de la capital sanjuanina dejó a cientos de miles sin luz.

Otro incendio en una central eléctrica en septiembre de 2016 provocó un apagón en toda la isla. Un año después, llegó el huracán María, que arrasó con la frágil red eléctrica de la isla y dejó a algunos clientes sin electricidad durante casi un año. Desde entonces se han realizado reparaciones de emergencia, pero los esfuerzos de reconstrucción aún no han comenzado.

Además, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico está tratando de salir de la bancarrota y tiene una deuda pública de unos $9 mil millones que está tratando de reestructurar. La empresa de servicios públicos ha luchado durante mucho tiempo con la mala gestión, la corrupción y la infraestructura obsoleta que no se ha mantenido.

