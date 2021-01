Publican documentos de la investigación Trump- Rusia; la tachan de “CORRUPTA”

El presidente del Comité Judicial del Senado, Lindsey Graham, publicó el viernes una serie de documentos y transcripciones adicionales relacionados con la investigación de su panel sobre los orígenes y las secuelas de la investigación Trump-Rusia, llamando a la investigación original sobre si los miembros de la primera campaña del presidente Trump se confabularon con los rusos para Influir en el 2016 "una de las investigaciones más incompetentes y corruptas en la historia del FBI y el DOJ (Departamento de Justicia)".

Graham, R-S.C., publicó el viernes las transcripciones de entrevistas con funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia realizadas por el comité, entre el 3 de marzo de 2020 y el 29 de octubre de 2020.

"Considero que la investigación del Huracán Crossfire es una falla masiva del sistema por parte de los líderes superiores, pero no representa a los patriotas dedicados y trabajadores que protegen a nuestra nación todos los días en la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Justicia", dijo Graham en un comunicado el viernes.

Su comité ha publicado "la mayor cantidad de material posible", pero señaló que "aún se ha retenido algún material clasificado".

Se dijo que la victoria de Donald Trump se debía a sus vínculos con Rusia

Aseguró que la investigación de Trump-Rusia es corrupta

"Creo que Crossfire Hurricane fue una de las investigaciones más incompetentes y corruptas en la historia del FBI y el DOJ", dijo Graham, al tiempo que señaló que "aprecia a todos los que participaron en las declaraciones y su franqueza, en un camino que nos permita reformar el sistema".

"Se mintió al tribunal de la FISA. Se retuvo información exculpatoria sobre los investigados. Los investigadores, con algunas excepciones notables, fueron increíblemente parciales y utilizaron los poderes de la aplicación de la ley con fines políticos", dijo Graham.

"Los sujetos de la investigación tuvieron sus vidas al revés. Tengo la esperanza de que las investigaciones de contrainteligencia sean controladas y esto nunca vuelva a suceder en Estados Unidos".

Se informó a La Verdad Noticias que, Graham criticó el liderazgo del FBI bajo el exdirector James Comey y el exdirector adjunto Andrew McCabe, diciendo que era "muy incompetente" o dijo que "a sabiendas permitieron tremendas fechorías".

"Se hizo de la vista gorda ante cualquier explicación que no fuera que la campaña de Trump estaba en connivencia con potencias extranjeras", continuó. "A cada paso, el FBI y el Departamento de Justicia pusieron señales de alto en abundancia con respecto a información exculpatoria".

Graham criticó las órdenes de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera contra el ex asistente de campaña de Donald Trump, Carter Page, como "una farsa", y señaló que los ex funcionarios del Departamento de Justicia que firmaron esas órdenes, como el ex fiscal general adjunto Rod Rosenstein y la ex fiscal general interina Sally Yates, "han reconocido que si supieran entonces lo que saben ahora, no lo habrían firmado ".

"No había 'allí'", dijo Graham. "La investigación fue impulsada cuando debería haberse detenido y la única explicación lógica es que los investigadores querían un resultado debido a su parcialidad".

La investigación de Mueller no arrojó evidencia de conspiración

Graham dijo que continuará con las reformas de las investigaciones de contrainteligencia y las solicitudes de órdenes judiciales, y dijo que espera que sus "colegas demócratas y republicanos puedan encontrar un terreno común en estos asuntos", al tiempo que instó al director del FBI, Wray, a "continuar las reformas que ha comenzado".

"Es difícil creer que algo como el huracán Crossfire podría haber sucedido en Estados Unidos", dijo Graham. "La conclusión es que, en el futuro, debemos tener más controles y equilibrios cuando se trata de investigaciones políticas. Debemos tener aprobaciones más significativas en las solicitudes de órdenes judiciales y debemos restaurar la confianza del pueblo estadounidense en este sistema".

Mientras tanto, el ex fiscal general Bill Barr designó al fiscal federal de Connecticut, John Durham, como abogado especial para asegurarse de que pudiera continuar su investigación sobre los orígenes de la pesquisa de Rusia a través de la administración Biden.

Durham fue designado por Barr el año pasado para investigar los orígenes de la investigación del FBI sobre Rusia, poco después de que el fiscal especial Robert Mueller completara su investigación de un año sobre si la campaña de Trump se confabuló con los rusos para influir en las elecciones presidenciales de 2016.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan a Donald Trump y los honorarios que recibía su hija Ivanka Trump

La investigación de Mueller no arrojó evidencia de conspiración criminal o coordinación entre la campaña de Trump y los funcionarios rusos durante las elecciones de 2016.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.