Prueba negativa de COVID-19 ya no será obligatoria para viajar a Canadá

Canadá sigue relajando sus medidas sanitarias ante la pandemia de COVID-19. Ahora, el gobierno ha informado que a partir del 1° de abril de 2022, los turistas internacionales mayores de edad, no tendrán que presentar una prueba negativa de COVID-19 antes de viajar al país. Es importante aclarar que si una persona viaja antes de esa fecha, sí será necesario que presente la prueba para poder ingresar a la nación norteamericana.

Asimismo, después del 1 de abril, todavía existirá la posibilidad de que, al llegar a un aeropuerto canadiense, te toque hacerte una prueba de coronavirus. Este procedimiento es al azar, le puede tocar a cualquier turista. Pero no tendrás que hacer cuarentena mientras está listo tu resultado, puedes hacerte la prueba e irte del aeropuerto como si nada.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Canadá eliminó las pruebas anti COVID-19 desde hace casi un mes, pero esto solo era para los viajeros vacunados contra el virus.

Menores de edad sí tendrán que mostrar prueba negativa para viajar a Canadá

Todos los viajeros menores de edad (pero mayores de 5 años) que no califiquen como completamente vacunados tienen que contar con una prueba de COVID-19 antes de su viaje a Canadá. Es decir, si viajas con un menor de edad que no esté vacunado, la medida NO cambiará a partir del 1 de abril. Estas son las pruebas aceptadas:

Una prueba negativa de antígenos, cuya muestra haya sido tomada hasta un día antes de la salida del vuelo.

Una prueba PCR negativa, cuya muestra haya sido tomada máximo 72 horas antes de la salida del vuelo.

Una prueba PCR positiva cuya muestra haya sido tomada mínimo 10 días antes y máximo 180 días antes del viaje.

¿Qué se necesita para viajar a Canadá durante la pandemia de COVID-19?

Además de contar con pasaporte vigente y Autorización Electrónica de Viaje (eTA, el permiso que se tramita en línea), esto es lo que necesitas a partir del 1 de abril:

Estar completamente vacunado: Se considera que alguien cumple con este requisito si ya pasaron al menos 14 días naturales desde que se aplicó la dosis definitiva de su esquema regular (no toma en cuenta tercera dosis).

Las vacunas aceptadas son: Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Covaxin y Novavax. Es necesario que el certificado de vacunación esté en inglés o francés.

Completar un perfil en la plataforma ArriveCAN: Esta plataforma se encuentra en versión web o mediante una app. Su uso es gratuito y desde un mismo smartphone puedes guardar los perfiles de varios miembros de tu familia.

Para menores de edad: Los niños menores de 12 años sin vacunar pueden viajar con alguien vacunado, sin tener que cumplir con cuarentena. Sí tienen que hacerse pruebas antes de viajar.

Quienes tengan de 12 a 17 años y no estén vacunados SÍ tienen que hacer una cuarentena de 14 días, además de 3 pruebas de COVID-19: antes de volar, a la llegada y al octavo día, todas son obligatorias en Canadá.

