Proyectan insultos en hotel de Donald Trump

Edificio de trump

Luego de la controversia que surgió el jueves, cuando el senador demócrata Dick Durbin confirmó a los diarios The Washington Post y The New York Times que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se refirió reiteradamente a naciones africanas, Haití y El Salvador como “países de mierda”, la fachada de un hotel del mandatario estadunidense lució varias frases alusivas a su forma de expresarse.

En el inmueble, ubicado en Washington, fueron proyectadas estas leyendas, entre las que destacaba: “este lugar es una mierda”.

Aunque el ofensivo comentario fue negado por Trump, se han presentado serias críticas alrededor del mundo en contra del presidente de EU.

En un video difundido en redes sociales, se muestra la proyección, en la fachada del hotel, de emoticones de heces acompañados con el siguiente mensaje:

¿No eres residente de (Washington) DC? ¿Necesitas un lugar para quedarte? Prueba nuestra mierda. Este lugar es una mierda".

Los videos fueron publicados en la cuenta de Twitter de Robin Bell, que ha realizado anteriormente otras proyecciones de protesta.