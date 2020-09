Providas pintan afuera del Planned Parenthood a favor de los afroamericanos

Los manifestantes antiaborto pintaron la frase “BLACK PREBORN LIVES MATTER", indicando que las vidas de las personas afroamericanas importan incluso antes de nacer, la frase fue escrita en la calle frente a Planned Parenthood en el centro de Baltimore, el pasado sabado 6 de septiembre, fue deletreando en letras amarillas de 10 pies, un mensaje que, según dijeron, está de acuerdo con el tema "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan) que ha ayudado avivar las protestas contra el racismo en todo Estados Unidos este año.

Students for Life of America se unió a miembros de la Fundación Frederick Douglass y Human Coalition Action, un grupo sin fines de lucro antiaborto, para organizar y realizar la pintura. Quince personas comenzaron a trabajar con baldes y rodillos para pintar a las 5 a.m. y completaron el mural en una hora y media. La pintura es temple, que se lava con la lluvia.

La policía de Baltimore dejó el mensaje

Los agentes de policía que llegaron al lugar poco después de las 6 a.m. permitieron que las palabras permanecieran en su lugar, y optaron por no emitir comentarios, con el argumento de que los manifestantes no impedían el tráfico y que el uso de pintura removible no constituía destrucción de propiedad.

Manifestantes se pronunciaron en contra de los abortos, apoyando a los afroamericanos

También dijeron que la ciudad ha sentado un precedente en los últimos meses al permitir que otros grupos pinten o utilicen tiza para dejar mensajes en las calles.

“(El mensaje) permanecerá aquí a menos que la ciudad quiera venir a sacarlo, y eso sería fuera del departamento de policía”, dijo el sargento de policía de Baltimore, Vincenzo Julio.

Michele Hendrickson, directora regional de Students for Life de la costa este, dijo que la decisión fue una agradable sorpresa.

Providas luchan por las vidas de los afroamericanos

En una acción similar el mes pasado en Washington, DC, que también involucró a Students for Life of America, la policía arrestó a dos personas afuera de un centro de Planned Parenthood. Fueron acusados de desfigurar la propiedad después de que empezaron a escribir con tiza en una acera “Black Preborn Lives Matter”.

"Estamos agradecidos por el trato justo y equitativo que hemos recibido al permitirnos practicar nuestro derecho a la libertad de expresión en esta ciudad", dijo Hendrickson después de que la policía de Baltimore abandonó el lugar el sábado.

Los portavoces de Planned Parenthood no respondieron de inmediato el sábado a las solicitudes de comentarios. El centro de North Howard Street estuvo cerrado al público durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Los manifestantes dijeron que "Black Preborn Lives Matter" transmite un mensaje crucial en un momento en el que "Black Lives Matter" ha ocupado un lugar prominente en la conversación pública, porque el aborto es un resultado desproporcionadamente común de los embarazos entre personas de color, particularmente afroamericanos.

En letras amarillas de gran tamaño escribieron: “BLACK PREBORN LIVES MATTER”

Es una afirmación polarizante, sobre la que incluso el Instituto Guttmacher, una organización de investigación y educación establecida por primera vez por Planned Parenthood, ha emitido hallazgos contradictorios.

En un estudio, el grupo de expertos en derechos de aborto informó que las mujeres afroamericanas tienen más de cuatro veces la cantidad de abortos que tienen sus contrapartes blancas. En otro, encontró que alrededor del 14% de las pacientes de Planned Parenthood en todo el país son afroamericanas, una cifra acorde con el tamaño relativo de la población afroamericana en los Estados Unidos.

Planned Parenthood ha negado sistemáticamente las implicaciones de que actúa en perjuicio de las minorías.

Después de que el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del presidente republicano Donald Trump, el Dr. Ben Carson, quien es afroamericano, dijera en 2015 que la fundadora de Planned Parenthood, Margaret Sanger, “no estaba particularmente enamorada de los americanos”. Argumentó que Planned Parenthood coloca "la mayoría de sus clínicas en vecindarios afroamericanos" para "controlar a la población negra". Una portavoz de la organización replicó que estaba "equivocado en los hechos y que los insultó rotundamente".

Planned Parenthood ha dicho que la proximidad de los sitios a los vecindarios de bajos ingresos hace que la atención de la salud reproductiva sea más accesible para quienes menos pueden pagarla.

Algunos activistas contra el aborto ven un motivo más siniestro. Christopher Anderson de Baltimore es uno de ellos.

"La mayoría de la gente no ve que todo esto equivale a una forma de genocidio afroamericano", dijo Anderson, quien es un hombre de color y miembro de la Fundación Frederick Douglass, un grupo nacional de educación y políticas públicas que aboga por soluciones de libre mercado a los problemas sociales. “Si vamos a ser consistentes y decir 'Black Lives Matter', eliminaremos el financiamiento de organizaciones racistas como Planned Parenthood. Estamos en la brecha por las vidas de los sframericanos ".

En una conferencia de prensa, Toni McFadden, de 40 años, una activista afroamericana de Reading, Pensilvania, le dijo a una multitud:

"Estoy aquí porque creo que todas las vidas de los afroamericanos importan, no solo aquellos que encajan en una narrativa en particular, y eso incluye las vidas de los afroamericanos antes de nacer".

Para Hamrick, uno de los objetivos del día fue afirmar el derecho a la libertad de expresión para la posición antiabortista, igual al de los grupos con puntos de vista opuestos. Debido a que la ciudad ha permitido otros mensajes pintados, como "Black Lives Matter" y "Defund the Police", dijo, su grupo debería tener legalmente el mismo derecho.

Con ese fin, Students for Life of America escribió el 13 de agosto al alcalde demócrata Bernard C. “Jack” Young, pidiendo permiso para pintar el mensaje. Hamrick dijo que nunca obtuvieron respuesta. Un portavoz del alcalde no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Para Hendrickson, que se le concediera ese derecho a dejar su mensaje en su lugar, y hacerlo, equivalía a un triunfo inesperado. “Definitivamente hoy fue una victoria”, dijo.