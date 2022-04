Protestas en Gaza contra las incursiones israelíes en la mezquita de Al-Aqsa.

Cientos de palestinos salieron a las calles para protestar contra las fuerzas israelíes que irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa el viernes y en una muestra de apoyo a las personas que viven en la Cisjordania ocupada.

Los manifestantes corearon consignas pidiendo apoyo árabe e internacional para los fieles de la mezquita de Al-Aqsa y aquellos en los territorios ocupados que enfrentan una intensificación de la violencia israelí contra los palestinos.

A principios de esta semana, las facciones palestinas en Gaza se reunieron con el alto funcionario de Hamas Yahya Sinwar para discutir los desarrollos acelerados en la Cisjordania ocupada, donde afirmaron su "posición unificada" contra las incursiones israelíes mortales.

Más de 150 palestinos heridos tras ataque en mezquitas

Miles de personas se reunieron en el lugar sagrado para las oraciones semanales del viernes durante el mes sagrado del Ramadán, cuando estallaron los enfrentamientos que dejaron más de 150 palestinos heridos.

En un discurso en la manifestación de Gaza, Khaled al-Batsh, un alto miembro del movimiento de la Jihad Islámica, denunció los ataques israelíes contra los fieles en la mezquita de Al-Aqsa el viernes por la mañana.

"Hoy nos reunimos en Gaza para mostrar nuestro apoyo a la gente en Jerusalén y Cisjordania. Apoyamos nuestra resistencia popular y saludamos las almas de nuestros mártires", dijo.

Al-Batsh enfatizó que las facciones palestinas "no permanecerán en silencio" si las violaciones israelíes continúan en el complejo de Al-Aqsa. "No toleraremos la provocación israelí en la mezquita de Al-Aqsa y no aceptaremos su continuación", dijo.

Omer Barlev, ministro de seguridad pública de Israel, dijo que Israel no tenía "ningún interés" en la violencia en el complejo de Al-Aqsa. Agregó que las fuerzas israelíes se vieron obligadas a enfrentarse a "elementos violentos" que los atacaron.

Israel "pagará el precio" por los crímenes

Al-Batsh dijo que los grupos armados palestinos responsabilizan al "enemigo israelí" de "las repercusiones de estos ataques". Israel "pagará el precio por estos crímenes", agregó.

"La resistencia ha asumido la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo y sus santidades, y no se quedará de brazos cruzados frente a estas provocaciones", dijo.

Al-Batsh condenó los intentos israelíes de imponer una identidad judía en la Jerusalén oriental ocupada. La reciente violencia se produjo cuando grupos judíos de extrema derecha pidieron redadas en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa durante la festividad judía de la Pascua, y la ofrenda de sacrificios de animales en su patio, lo que no ha ocurrido desde la antigüedad.

