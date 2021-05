Protestas en Colombia dejan a Cali con desabasto de alimentos y combustibles

Luego de dos semanas de bloqueos por las protestas en Colombia en contra del gobierno de Iván Duque, tienen a Cali sumido en un serio desabastode alimentos y combustibles, situación que ha provocado saqueos en algunos puntos de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el desabasto está golpeando al departamento del Valle del Cauca, ubicado en el suroccidente del país, debido a los cierres y los bloqueos que se han impuesto desde el inicio de las protestas. Según reporta CNN en Español.

“Hay un total desabastecimiento» de alimentos y de combustibles, que acrecienta la crisis social y humanitaria provocada por un tercer pico de pandemia por covid-19”, dijo la gobernadora del departamento Clara Luz Roldán.

¿Qué pasa con las protestas en Colombia?

Los manifestantes han bloqueado varios accesos.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, desde hace varios días los manifestantes han cerrado las principales vías de acceso a la ciudad y a otros municipios del departamento de Valle que llaman la atención del gobierno.

Cabe recordar que durante las protestas se han registrado decenas de muertos, gran cantidad de heridos y enfrentamientos de una fuerza pública armada contra manifestantes desarmados.

“[Quienes protestan] son jóvenes del oriente de Cali y de las laderas de Cali, que han sufrido la falta de oportunidades del gobierno nacional y local. Hoy en este momento no tienen trabajo, no tienen estudio, no tienen un futuro a la vista”, dijo un manifestante en Cali.

El Ministerio de Defensa informó este martes que el titular de la cartera, Diego Molano, realiza un seguimiento desde Cali al avance de los desbloqueos y el abastecimiento de alimentos.

En una nota enviada a periodistas, señalaron que en la región hay actividad diaria por parte de la fuerza pública, que hasta el momento llevó a cabo 97 operaciones de desbloqueo durante las protestas en Colombia.

