Protesta antimigrantes paralizan el tráfico en puerto de Inglaterra

Un grupo de protesta anti-migrantes conformados por unas 50 personas, algunas de las cuales viajaban desde otras partes del país, protestó contra los migrantes que cruzaban el Canal de la Mancha para ingresar a Inglaterra.

Los manifestantes utilizaron bengalas de humo y marcharon a lo largo de la autovía, lo que obligó a los conductores de camiones a hacer fila y esperar a que se despejara su ruta hacia la terminal comercial.

Gran parte del grupo de protesta anti-migrantes, compuesto en su mayoría por hombres, gritaba "calles inglesas" y portaba banderas inglesas. Un manifestante, reclinado en la pista frente a la policía, dijo: "Si no puedes ir al extranjero, acuéstate en la calle de Dover".

4 personas arrestadas en protesta anti-migrantes

La policía de Kent arrestó a cuatro personas en la protesta anti-migrantes de mayo 2021

La policía de Kent arrestó a cuatro personas, dos bajo sospecha de delitos de orden público y dos bajo sospecha de obstrucción de una carretera. Se vio a los oficiales persiguiendo a alguien por la ciudad pasando por un concurrido parque de atracciones antes de ser detenido en una tienda.

De acuerdo a los informes obtenidos por La Verdad Noticias, la mayoría de los manifestantes en la protesta anti-migrantes se habían dispersado a las 15.30 horas del sábado.

La diputada conservadora de Dover, Natalie Elphicke, dijo: “La policía de Kent ha tenido un año desafiante, desde el cierre de la frontera por parte de Francia hasta el abandono de la UE, los cierres de coronavirus y la trágica muerte de la PCSO, Julia James".

“Se merecían unas vacaciones adecuadas este fin de semana, no ser juramentados por manifestantes ruidosos. Una y otra vez vemos que la jornada de los manifestantes causa daños directos a los medios de vida, el turismo, los negocios y el comercio de otra persona".

“Es hora de detener los cruces de botes pequeños, pero los manifestantes de hoy no son bienvenidos en Dover. No los queremos aquí. No hay excusa para su interrupción en el comercio y en nuestra ciudad".

El superintendente Andy Gadd dijo que la protesta anti-migrantes de hoy se produjeron con "una interrupción mínima para la comunidad local". "Trabajamos para equilibrar los derechos de quienes participan en la protesta con los que viven y trabajan en Dover", agregó.

Los policías estaban repartidos por todo Dover, ya que protestas similares en el pasado han visto escenas de violencia.

Aumentan las protestas anti-migrantes en Inglaterra

Nueva protesta antimigrantes en Dover, Inglaterra

Al igual que hoy, las manifestaciones de septiembre pasado detuvieron el tráfico y, en 2016, la gente arrojó ladrillos y bombas de humo a la policía. Muchos se han enojado por el creciente número de personas que hacen el peligroso viaje de 21 millas a través del Canal de la Mancha.

Más de 3,100 personas han llegado a las costas del país en 2021, y 25 migrantes llegaron hoy más temprano. Aunque el Reino Unido alberga una de las poblaciones de inmigrantes más altas del mundo, alberga a muy pocos refugiados.

Debido a que cuatro de cada cinco solicitantes de asilo permanecen en sus regiones, el 85% de los refugiados terminan en países en desarrollo cercanos, según la Agencia de la ONU para los Refugiados.

La inmigración ha estado a la vanguardia de la agenda del gobierno actual, y el Ministro del Interior prometió en varias ocasiones "recuperar el control de nuestras fronteras", mostrando apoyo a protesta anti-migrantes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.