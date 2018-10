Pronostican guerra entre Colombia y Venezuela

El ex presidente de Colombia ha pronosticado una pronta guerra entre Colombia y Venezuela, afirmó al participar en la presentación de la Cátedra Cartagena en Integración Iberoamericana.

Bajo la pregunta “El reto de la integración: ¿hacia dónde va Iberoamérica?”, Samper dijo que esas voces se dan en medio del problema del éxodo venezolano hacia Colombia.

"No podemos caer en estas invitaciones a la guerra; lo único que nos falta es que nos metamos ahora en una guerra entre Colombia y Venezuela”, afirmó.

Aseguró que algunos sectores, a quienes no identificó, estarían interesados en agregar un conflicto armado entre los dos países a la de por sí difícil situación provocada por la ola migratoria venezolana.

Colombia ha recibido en los últimos años más de un millón de personas desde Venezuela, país con el que comparte 2.200 km de una frontera porosa. Bogotá afirma que destina 0,5% de su PIB a atender el éxodo.

En total, unos 1,9 millones de venezolanos han huido desde 2015 de la crisis económica y política, según la ONU. Desde su llegada al poder en agosto, el presidente colombiano, Iván Duque, ha sido una de las cabezas más visibles de la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que califica de "dictadura".

De su lado, Maduro vinculó a Duque con una supuesta conspiración para derrocarlo y lo trató de "diablo". "Creo en la buena fe del presidente Duque, él ha dicho que no es belicista, pero no es suficiente", estimó el ex presidente Samper.

"Aún en los momentos más difíciles de las relaciones entre Colombia y Venezuela, siempre hemos tenido unos canales de comunicación, y necesitamos tener esos canales en este momento", agregó Samper, en referencia a pasadas crisis bilaterales.