Prohíben usar imagen de Mafalda para campaña antiaborto

El creador de la historieta, Joaquín Salvador Lavado "Quino", recurrió a las redes sociales para aclarar que Mafalda: "No se manifestó a favor ni en contra de la legalización del aborto".

Quino, ha rechazado el uso de su popular personaje 'Mafalda' para la campaña antiabortista que se viene desarrollando en Argentina con motivo del debate sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

El dibujante, hizo público un mensaje en el que advertía que nunca autorizó la difusión del dibujo de Mafalda portando el pañuelo azul celeste, símbolo que se lleva utilizando para mostrar el rechazo a la ley.

En una imagen viraliziada en diferentes plataformas de redes sociales aparecía Mafalda con un supuesto mensaje del autor que decía: "Mafalda siempre estará a favor de la vida".

Quino ha rechazado ser el autor y ha asegurado a través de un comunicado que "no la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida".

También dejo en claro que "siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones".