Prohíben organizar una boda biracial en un salón de fiestas en Estados Unidos

Una pareja que deseaba organizar su boda en un salón de fiestas en Misisipi, Estados Unidos fueron rechazados por los dueños del lugar debido a que son de dos razas distintas.

La justificación que los dueños es que no podían permitir que la boda se llevara a cabo en el lugar debido a que iba en contra de las creencias del lugar.

Por su parte la hermana del novio viralizó un video donde LaKambria Welch, que había estado en contacto con el establecimiento por más de una semana organizando la boda recibe las noticias.

Por lo anterior la hermana condujo hacia el lugar tras recibir un mensaje en el que decía que no les sería permitido alquilar el salón ya que su hermano es de raza negra y la prometida, blanca y fue cuando la mujer grabó el video mientras buscaba explicaciones por la cancelación del evento.

Por una “creencia cristiana” dueño de local no deja que pareja organice su boda por ser de dos razas diferentes.

La hermana del joven dice que la empleada del Boone's Camp Event Hall le señaló que "En primer lugar, no hacemos bodas homosexuales o de raza mixta", debido a "nuestra creencia cristiana".

Por lo que Welch responde que ellos de igual forma son son cristianos, pero la empleada no deja que acabe con la pregunta y la interrumpe con un "No quiero discutir mi fe, simplemente elegimos no hacerlo".

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

La hermana del novio dijo que sospecha que los encargados del lugar descubrieron que su hermano y su prometida son de razas distintas cuando analizaron las cuentas de Facebook de la pareja.

Sin embargo este no ha sido el único incidente que se ha dado en dicho salón, ya que el año pasado una pareja no pudo realizar su boda en el local debido a que eran lesbianas.

Te puede interesar: Ordenan disolver matrimonio de un hombre y una niña de nueve años en Irán

En cuanto al lugar, este procedió a cerrar su cuenta de Facebook tras las críticas y los reclamos de cientos de personas, pero tampoco han dado explicaciones respecto al suceso con la pareja.