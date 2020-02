Prohíben en Francia eventos cerrados con más de 5 mil personas por coronavirus

Tras 73 casos confirmados de coronavirus, el gobierno de Francia ha decidido prohibir los eventos con más de 5 mil personas en espacios cerrados y otros grandes actos en el exterior como medida para prevenir la propagación del virus que ha ocasionado hasta ahora, la muerte de más de dos mil 800 personas.

Olivier Véran, ministro francés de Sanidad, añadió durante una conferencia de prensa que además de estas medidas, se han cancelado tambien todos los actos colectivos en las principales zonas afectadas, como la región de Oise, en el norte.

#Coronavirus #COVID19 | Pour se protéger et protéger les autres :

�� Se laver régulièrement les mains

�� Tousser dans son coude

�� Utiliser un mouchoir à usage unique

�� Malade : portez un masque jetable



☎ Des questions ? 0 800 130 000 (appel gratuit)

�� https://t.co/0I8koxOdgq pic.twitter.com/AZLRKz3ccW — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) February 29, 2020

Dentro de las convenciones canceladas por coronavirus se encuentran el salón inmobiliario MIPIM de Cannes, previsto del 10 al 13 de marzo y aplazado a junio, la media maratón de París, que iba a celebrarse este domingo, o el Carnaval veneciano de Annecy, que iba a tener lugar del 6 al 8 de marzo, detalló EFE.

A pesar de estas medidas, el Ejecutivo no contempla anular el partido de fútbol entre el Olympique Lyonnais y el Saint-Étienne de este domingo porque no implica a equipos procedentes de zonas de riesgo, aseguró.

Principales focos rojos de Francia por coronavirus

Los dos principales focos de coronavirus en Francia se localizan en Oise y en la Alta Saboya (este). En cinco municipios del primero y en uno del segundo los centros escolares no abrirán sus puertas este lunes.

Hasta el momento se han confirmado únicamente 73 casos de coronavirus en Francia.

Francia se encuentra actualmente en la fase de actuación dos de un total de tres frente a una epidemia, en la que las autoridades están centradas en contener la expansión del virus en el territorio. En la primera, el objetivo era impedir su entrada en el país.

Piden a franceses no viajas a zonas infectadas con coronavirus

El ministro invitó a no viajar a los países o regiones afectadas dentro y fuera de la Unión Europea y apuntó que quien vuelva de esas zonas debe seguir las pautas de precaución establecidas, como limitar los contactos sociales o tomarse la temperatura dos veces al día para detectar posibles síntomas.

De los 73 casos conrmados desde nales de enero en Francia, ha habido dos muertos, doce se han curado y otros 59 siguen hospitalizados.

Te puede interesar: Vaticano cancela visitas a catacumbas por presencia del Coronavirus en Italia

El arzobispo de la capital, Michel Aupetit, ha pedido a sus párrocos que den la hostia consagrada en las manos y no en la boca, no ofrezcan comulgar bebiendo del cáliz, vacíen las pilas de agua bendita y propongan a los eles no darse la mano en el momento de la paz.

Con información de EFE

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana