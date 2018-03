Prohiben en China comparar al presidente con Winnie the Pooh

Redacción Web/ Diario la Verdad

CHINA.- Los usuarios de Weibo, el Twitter utilizado en China, llevan años haciendo memes con Winnie the Pooh por su parecido, dicen, con el presidente del país Xi Jinping. Pero no sólo se ha censurado al divertido dibujo en Weibo, también el servicio de mensajería instantánea WeChat, parecido a Whatsapp, ha eliminado las imágenes que tenían de Winnie the Pooh

Ahora, debido a la proximidad del congreso del Partido Comunista en otoño, donde todo apunta a que Xi Jinping será reelegido, el dibujo animado ha sido la víctima y los chinos no volverán a verlo, también se han eliminado los gifs de Winnie the Pooh de la app de mensajería instantánea WeChat.

Hablar del presidente chino parecía estar entre las actividades consideradas sensibles antes del próximo congreso del partido, previsto para el otoño de este año, cuando se espera la renovación del liderazgo político en Pekín.

Las comparaciones entre Xi y Winnie the Pooh circularon por primera vez en 2013 durante la visita del líder chino al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.