Prohíben a musulmanes celebrar fiestas de cumpleaños

ARABIA SAUDITA.- El prominente clérigo saudita Abdullah Al-Mutlaq ha prohibido a los musulmanes celebrar los cumpleaños de sus esposas e hijos, argumentando que causan problemas financieros. De esta manera Al-Mutlaq respondió a la pregunta de un televidente durante su participación en un programa la semana pasada, informa el diario 'The New Arab'. El doctor Al-Mutlaq es miembro del Consejo de los Estudiosos Islámicos Superiores de Arabia Saudita, el órgano religioso más elevado del país. Este se encarga de emitir los pronunciamientos legales llamados fetuas. Al-Mutlaq es también consejero de la Corte real saudita. Celebrar los cumpleaños de hijos y esposas "no es permisible", afirmó el clérigo ya que "la gente no tiene tanto dinero para gastar". "Nosotros queremos ahorrar para nuestros hogares y ellos quieren ahora destruirse a sí mismos con estas fiestas", criticó Al-Mutlaq a aquellos que festejan los aniversarios. Estas fiestas causan "desventajas" y el "islam no las promueve", abundó el clérigo. Arabia Saudita presenta una elevada desigualdad de renta. Pese a ser uno de los países más ricos del mundo gracias a sus ingresos petroleros, un 20% de sus ciudadanos vive en condiciones de pobreza y paro, estima la ONG The Borgen Project.

